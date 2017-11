Aston Martin komt met een Valkyrie ‘GTI’

AMR Pro heet dat in Aston-taal.

Vaak komen de heetste versies van een model pas aan het eind van de productiecyclus op de markt. Zo’n bommetje is bij uitstek geschikt om nog even wat positieve reviews en aandacht te krijgen in de media, alvorens een nieuw model op de markt verschijnt. Porsche is er bijvoorbeeld een kei in met de 911. Maar Aston Martin pakt de zaken ietwat anders aan bij hun hyper-super-high-tea-topmodel, de Valkyrie.

De eerste ‘gewone’ Aston Martin Valkyrie’s zijn nog niet eens uitgeleverd, maar Aston kondigt nu al de komst aan van een AMR Pro versie. Of nou ja, eigenlijk hadden ze al eerder aangegeven dat er 150 Valkyrie’s voor de straat gebouwd zouden worden en 25 voor het circuit, maar nu blijkt dus dat die circuit-tijgers AMR Pro gaan heten. Aston Martin gebruikt dit label inmiddels alweer enige tijd om extra gepeperde modellen aan te duiden, onder andere bij de Vulcan en de V8 Vantage.

We hebben ook wat specs gekregen van de Valkyrie AMR Pro. De auto krijgt wat aerodynamische aanpassingen ‘aan alle carrosseriedelen’, maar wordt vooral ook (nog) lichter dan de straatversie. De carbon monocoque slankt af, de uitlaat verliest vet, en de ramen worden vervaardigd van plastic. Zelfs de wielen slinken in afmetingen naar 18″, wat stiekem gewoon beter is op het circuit. Ook luxe features zoals airco worden uit de auto gesloopt. Dat worden dus in meerdere opzichten hete rondjes op het circuit.

Als je je namelijk begeeft op zo’n closed course en je jezelf een professional driver waant kan je 3,5 G trekken als je remt. Veel indrukwekkender zijn echter de laterale G-krachten die de Valyrie AMR Pro in staat is op te wekken: maximaal 3,3 G pak je door bochten. Even goed die nekspieren trainen voordat je instapt dus. Daarvoor heb je trouwens nog een paar jaar, want pas in 2020 verschijnen de eerste exemplaren ‘op de markt’. Daarna moet je eerst nog wachten totdat een van de eigenaren zijn exemplaar met dikke winst wil doorverkopen, want alle 25 stuks zijn al vergeven.