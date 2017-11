Max Verstappen staat helemaal laatste in de Formule 1

Huh?

Jawel! Na de euforie van de zeges in Maleisië en Mexico zouden we het haast vergeten, maar het begin van het jaar liep niet echt lekker voor onze landgenoot. Max staat daardoor nog altijd op de allerlaatste plaats waar het gaat om het aantal afgelegde rondjes in races dit jaar. Tenminste, voor wat betreft de coureurs die alle races reden aangaat.

Vlak voor MV33 in dit klassement staat de veelgeplaagde Fernando Alonso, die inmiddels een anafylactische shock krijgt als hij het logo van Honda aanraakt. Desalniettemin heeft Max dit seizoen door pech en ongevallen tot op heden dus nóg minder rondjes gereden dan de tweevoudig wereldkampioen, namelijk 763 stuks versus 779 stuks.

Mits Max Emilian, die tot op heden stiekem toch in 25 procent van ál zijn F1 races is uitgevallen, van de laatste plaats af wil komen, dan moet Alonso zijn laatste race met Honda-power in stijl afsluiten met een uitvalbeurt. Vóór Max en Alonso staat namelijk Carlos Sainz in dit klassement, doch met liefst 854 afgelegde rondjes is deze al buiten bereik van de twee pechvogels. Op het vrij lange circuit van Abu Dhabi worden immers slechts 55 rondjes gereden.

Maar wie legde er dan de meeste ronden af dit jaar? Wel, Lewis Hamilton uiteraard. De kampioen bleef grotendeels verschoond van pechgevallen en eigen fouten. Ook hij haalt de score van honderd procent echter nét niet: in Mexico haalde uitgerekend winnaar Max hem een ronde in, waardoor hij een rondje minder reed dan de volledige raceafstand.

Het volledige overzicht van de beste/gelukkigste heelhouders in de F1 check je hieronder. Een ding is duidelijk: Renault mag blij zijn dat zoveel aandacht uitgaat naar het falen van Honda, want als je de harde cijfers bekijkt staan er toch wel erg veel coureurs die met Renault-power rijden in de onderste regionen. Staan er verder nog opvallende namen op plaatsen waar je ze niet verwacht had?