Deze Diablo V8 is de betrouwbaarste Lamborghini ooit

Uiteraard is er heiligschennis gepleegd om het de meest storingsvrije Diablo aller tijden te maken.

De Diablo was de supercar van Lamborghini in de jaren ’90. De Diablo moest het in zijn eentje doen, in dit decennium was de Diablo namelijk het enige model dat Lamborghini bouwde.

Betrouwbaar

Je zou denken dat de Italianen er dus alles aan deden om de auto zo betrouwbaar mogelijk te maken. Dat viel op zich wel mee. De Diablo moest snel, flamboyant, spectaculair, bijzonder en angstaanjagend zijn. Wat die vijf eigenschappen betreft waren er weinig auto’s die het ‘beter’ deden dan de Diablo. Maar betrouwbaarheid bleef toch een dingetje.

Duur

Zo was er ooit een eigenaar die jarenlang een Lamborghini Diablo had. Het nadeel: als je ermee gaat rijden wordt de auto minder waard. Als je ermee gaat rijden is er onderhoud nodig wat extreem duur is. Niet zozeer het geld was een issue, ook de onderdelen: zie ze maar eens te krijgen. Dus wat moet je dan doen als je toch een Diablo dagelijks wilt kunnen rijden?

Vervang de V12

Simpel: vervang de V12. De wortels van deze motor kun je nog vinden bij de Miura. Het is een briljante motor, als het werkt. De Lambo-eigenaar besloot zijn perfecte Diablo V12 te verkopen. In de plaats daarvan kocht hij deze oranje Diablo. Het was een schade exemplaar dat helemaal total loss was. Dus van heiligschennis is geen sprake met deze Lamborghini Diablo V8. De auto is immers ‘gered’.

V8

Waar normaal gesproken een V12 te vinden is, huist nu een V8 van General motors. Die is in dit geval goed voor maar liefst 550 pk. De Diablo’s uit deze periode hadden 492 pk, maar de latere facelift-modellen zaten op hetzelfde aantal paardenkrachten. Dus met deze Lamborghini Diablo V8 zit je qua prestatiepotentieel keurig op niveau.

Stoelverwarming

Aangezien de Lamborghini Diablo V8 toch onder handen genomen werd, waarom niet meteen nog wat dingen aanpassen? Met die gedachte is de Diablo tevens voorzien van een uitstekend audiosysteem, bekerhouders en stoelverwarming. Mocht je ook zo’n betrouwbare Lamborghini Diablo wensen, hij staat te koop.