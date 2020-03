Deze Mercedes pick-up is géén X-Klasse

Wat doe je als je dolgraag een Mercedes-Benz pick-up wil, maar de Duitsers die zelf (nog) niet maken? Voor een Amerikaan was het antwoord simpel: hij kocht een E-Klasse en liet deze tot pick-up ombouwen. Of is het toch meer een ute?

Limo’s, lijkenwagens, ambulances. De Duitse coachbuilder Binz staat bekend om het maken van unieke Mercedes-auto’s. Dus toen een Amerikaanse dealer in Atlanta, Georgia een unieke Mercedes wilde, was er maar één plek waar hij kon aankloppen. Hij had echter wel een uniek verzoek, de dealer wilde een X-Klasse. Al wist hij dat toen nog niet, pas zestien jaar later kondigde Mercedes dit model aan. Dus werd het maar een E-Klasse-pick-up.

Als je het resultaat van de voorkant bekijkt, is er eigenlijk helemaal niks veranderd. Verwacht dus geen gigantische E-Klasse met de dimensies en proporties van een Ford F-150, zoals Amerikaanse pick-ups (en de X-Klasse) altijd hebben. Nee, Binz heeft alleen de achterkant aangepakt. Maar dat hebben ze wel bijzonder professioneel gedaan.

Ze hadden het immers heel makkelijk kunnen maken. Deze W210 uit 2000 begon als een stationwagen. Als Binz er dus geen zin in had gehad, hadden ze het dak achter de achterstoelen weg kunnen hakken en een golfplaat tegen die stoelen kunnen spijkeren. In plaats daarvan verlengden ze de auto met bijna 74 centimeter en gaven ze de achterkant een echte laadklep mee. Stalen buizen, ledverlichting en plaatwerk als vloer maken de look af.

En de rest van de auto? Die hebben ze eigenlijk grotendeels ongemoeid gelaten. Behalve de velgen dan, het gaat namelijk om AMG Monobloc-wielen met verschillende maten voor en achter. De motor is dus standaard, het gaat in dit exemplaar om de 3,2 liter-V6.

Hoewel Binz feitelijk maar een derde van de auto heeft aangepakt, was de conversie met bijna 50.000 dollar wel duurder een nieuwe E320-stationwagen. Logisch natuurlijk, handwerk is vele malen duurder dan massaproductie. Wat dat betreft valt de vraagprijs van verkopende partij Hyman heel erg mee: 69.500 dollar/62.940 euro. De auto heeft slechts 34.158 kilometer op de teller staan, dus is praktisch nieuw. Die prijs is natuurlijk veel meer dan een reguliere E-Klasse (of X-Klasse), maar het blijft een unieke wagen. Kopen, dus?