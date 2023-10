Deze dikke atmosferische achtcilinders zijn nog niet gecanceld

Met deze dikke atmosferische achtcilinders kun je ouderwets genieten. Inclusief fabrieksgarantie!

Elektrische auto’s, plug-in hybrides, downsizing: er zijn veel maatregelen getroffen om het milieu een handje te helpen. En natuurlijk kun je altijd wel muggenziften op de uitvoering van sommige duurzame ingrepen, maar grosso modo zijn auto’s er wel zuiniger tot flink zuiniger op geworden. Zuiniger betekent automatisch schoner, dus dat is een goede zaak.

Maar voor een klein select groepje auto’s maakt het iets minder uit: de sportwagens. Kijk, paarden voor transport zijn afgeschaft toen de auto kwam, maar er zijn nog altijd mensen die voor de hobby of de sport een paard hebben. Net als Hans Teeuwen houden wij ook heel erg van paarden. Met auto’s is dat een beetje hetzelfde. Uiteindelijk zullen het wel autonome ‘pods’ worden die je thuis ophalen en op je werk afzetten. Maar dan wil je nog altijd een auto voor de fun in het weekend.

Blubberdik

Nou, daarvoor komen deze twee dikke atmosferische achtcilinders om de hoek kijken. Het gaat om de Lexus RC. Hier is deze ook geleverd, maar tegenwoordig prijkt ‘ie niet meer op de website van Lexus Nederland. In andere landen verkopen ze nog wel deze blubberdikke coupé. Sterker nog, er zijn twee nieuwe uitvoeringen van. De namen van deze auto’s zijn heerlijk Japans en maf: RC F Enthusiast en RC F Emotional Touring. Want zo moet je een special edition benoemen. Ja, je kan niet alles Black Edition of Nürburgring Edition noemen, toch?

De ‘RC F Enthusiast’ is heerlijk expressief. Op de foto’s is het het witte exemplaar. Deze is voorzien van een carbon pakket waarbij een hoop dingen vervaardigd zijn van – jawel – koolstofvezel. Je verwacht het niet, hè? Dingen als splitter, diffusor en spiegelkappen komen vaker voor, maar ook het dak, motorkap en enorme achtervleugel zijn ook gebakken in een autoclave.

Dikke atmosferische achtcilinders

De RC F Emotional Touring heeft helemaal een maffe naam, maar stiekem is deze wel heel erg premium. Zoals je kan zien is de Emotional Touring (hahaha, die naam blijft leuk) een stuk saaier uitgevoerd. De kleurstelling is minder opvallend en er is geen spoilre. Nou ja, er is wel een spoilertje, die er overigens bij 80 km/u omhoog komt, maar niet zo’n grote opvallende prijkplank. De panelen zijn hier echter óók van carbon, alleen is het in gespoten in carrosseriekleur.

Aan de motor is verder niets gewijzigd met deze bijzondere dikke atmosferische achtcilinders. De 5.0 V8 levert 474 pk, meer dan voldoende zou je zeggen, alhoewel de concurrentie (veel) meer in huis heeft tegenwoordig. Je kunt er niet zomaar eentje gaan kopen.

Bij Lexus (en Toyota) zijn ze er achter gekomen hoe je dit soort oude voorraad kunt slijten: je organiseert een loterij waarbij mensen mogelijk het geluk hebben dat ze er eentje mogen kopen. Briljante marketing. Lexus gaat van zowel de RC F Enthusiast als de RC F Emotional Touring 25 stuks maken.

