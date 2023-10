Model Y van Unplugged Performance is nu meer SUV

Eindelijk is de Model Y van Unplugged Performance een echt stoere auto geworden.

Er moet ondergetkende iets van het hart. De Tesla Model Y is een prima auto die je iedereen kunt aanraden. De basisuitvoering is alles wat je nodig hebt. Snel zat, lekker ruim, praktischer dan een model 3 en niet al te duur.

Het enige nadeel is dat krampachtige verwijzen naar een SUV. Dat is het namelijk niet. Officieel moet een auto dan ook een ladderchassis hebben, maar zelfs als je het minder strikt bekijkt, is er weinig SUV-achtigs aan. De auto staat marginaal hoger op zijn poten dan een normale auto.

Bij Unplugged Performance hadden ze dat idee wellicht ook. In tegenstelling tot zeuren op een toetsenbord, hebben zij er daadwerkelijk iets aan gedaan. Zij pakten een Model Y bij de kladden en gaven de auto iets meer een echte offroad-uitstraling.

Lekker stoer

De nieuwe wielen zijn het hoogtepunt en zijn verantwoordelijk voor een compleet andere uitstraling. De ‘Beadlock UP-03’ velgen zien er heerlijk ruig uit. Het is even wat anders dan de typische EV-velgen van tegenwoordig. Nu moeten we eerlijk bekennen dat Tesla best fraaie wielen heeft, vrij strak en eenvoudig qua ontwerp en kleur, terwijl de concurrentie drukkere designs heeft in bi-color. De velgen in kwestie zijn slechts 18 inch groot én gesmeed. Dat betekent dat ze relatief licht én sterk zijn.

De specialisten uit Californië hebben de velgen voorzien van flinke banden. Tegenwoordig zijn veel banden bij elektrische auto’s vrij smal (voor de range) en plat (omdat iedereen grote velgen wil). Maar in dit geval zijn de banden heerlijk breed én voorzien van een lekker dikke bandwang. Parkeren bij een stoeprand is zo een heel erg ontspannende bezigheid.

Je kan de banden op twee manier bevestigen op de velg. Via de Beadlock kun je ze vastzetten. Dat is ideaal als je met een heel erg lage bandenspanning gaat rijden op onverhard. Ga je juist veel op de openbare weg rijden, kun je de band op de reguliere manier bevestigen en voldoe je aan alle geldende eisen die offroad natuurlijk niet gelden.

Wat kost zo’n Model Y van Unplugged Performance?

De wielen zijn niet heel erg goedkoop met een prijs van 1.123,75 dollar. Dan heb je niet een setje voor de deur staan, maar één wiel. Een complete set is dus 4.495 dollar. En dan moeten er nog banden omheen ook. Maar hey, dan heb je wel de coolste velgen voor de Tesla Model Y. Toch handig als je op de file staat bij Knooppunt Everdingen.

Verdere modificaties kun je naar hartelust uitkiezen. Er is een liftkit (voor 2.495 dollar) die je erbij moet nemen, anders passen de wielen niet lekker. Nieuwe ophangingsdelen en een antirollbar kun je ook bestellen bij Unplugged Perfoarmance. Verder zijn er niet veel visuele modificaties. Je kan kiezen uit diverse achterspoilers, eentje van Voltex of een een die is ontwikkeld met Koenigsegg. Sowieso die laatste doen. Alle onderdelen kun je bestellen bij Unplugged Performance.

Check hieronder wat @wouter van de Model Y vindt:

Meer lezen? Deze 11 EV’s kunnen het snelste laden!