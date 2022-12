Atmosferisch V8 nieuws op deze goede vrijdag

We hebben gewoon keihard atmosferisch V8 nieuws voor je en dat krijg je nu voor je plaat!

En we hebben atmosferisch V8 nieuws voor je op deze goede vrijdag! Niet dat het daadwerkelijk dé goede vrijdag is, maar het is een goede vrijdag omdat er, eh, atmosferisch V8 nieuws is. Op dit moment is dat motortype telkens zeldzamer. De Duitse fabrikanten bouwen ‘m niet meer, de Italianen doen er niet meer aan en ook de Britten vertikken het.

Uiteraard doen de Amerikanen er nog wél aan. Ze verkopen nog dermate veel V8’s zonder turbo’s dat je je afvraagt waarom wij in Europa er turbo’s opschroeven. Maar het zijn niet alleen de Amerikanen, ook in Japan doen ze nog aan atmosferische V8 motoren. Of specifieker, Lexus bouwt ze nog in kleine aantallen.

Ze leveren die motor in de Lexus LC (die chique coupé en cabriolet) plus de RC-F, een soort BMW M4-tegenhanger. De RC-F (en de gewone Lexus RC waarop ‘ie gebaseerd is) hebben een update ontvangen.

Keihard aangepakt

Ze hebben twee punten aangepakt waar voorheen best wat kritiek op was. De infotainment (komen we zo op terug) en de handling. Ondanks dat de RC een keurige echte achterwielaandrijver is, wisten de Japanners niet zo goed uit te buiten zoals BMW, Mercedes-Benz en Jaguar dat wel lukt met een fijn rijdende auto.

Lexus heeft het onderstel aangepakt voor de versies met adaptieve vering. Ook is de elektrische stuurbekrachtiging opnieuw gekalibreerd. Ook gebruikt Lexus nu een ander type wielbout. Deze zijn eenvoudiger te monteren en een stuk lichter, wat zorgt voor een lager onafgeveerd gewicht. Heerlijk, die Japanse muggenzifterij. Volgens Lexus is de RC nu zowel comfortabeler als sportiever geworden.

Keihard atmosferisch V8 nieuws

Alle wijzigingen gelden voor alle Lexus RC’s, maar de RC-F krijgt een paar speciale aanpassingen. Zo is de automaat aangepast van dat topmodel. Bestel je de Lexus RC-F Sport, krijg je Enkei-velgen. Daarnaast zijn er twee modellen BBS-velgen waaruit je kan kiezen. Nu zij dat voor ons allemaal kleine wijzigingen, maar reken maar dat ze bij Gran Turismo er 3 tot 5 nieuwe modellen van maken.

Verder is het interieur aangepast middels een nieuw infotainmentsysteem. Dat was niet voor iedereen prettig, hopelijk doet de nieuwe het beter. Ook is er een elektrische handrem met hill-hold functie. Ook qua veiligheidssystemen en rij-assistenten is er het een en ander opgewaardeerd. De wijzigingen zijn aangekondigd voor de Japanse markt, andere markten zullen hoogstwaarschijnlijk volgen. In Nederland staat de auto niet meer op de prijslijst, helaas.

