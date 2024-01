Deze dikke BMW uit 1981 kende je nog niet

Een BMW die je nog niet kende, dat kèn natuurlijk niet als BMW fanb00i. Bij deze laten we je kennismaken. Geen dank.

Het zijn roerige tijden voor elk automerk en zeker ook voor BMW. Vorig jaar waren de verkoopcijfers weer ontzettend puik. Maar ja, hoe gaat het verder in de komende voor het merk uit Beieren? Het is natuurlijk een relatief kleine onafhankelijke partij die vermoedelijk toch op een of andere manier mee zal moeten in de elektrische stroom der volkeren. Gaat dat allemaal wel lukken qua investeringen? En wat zijn de unique selling points nog als het geen romige zes-in-lijn is?

De toekomst is onzeker, maar gelukkig heeft BMW in ieder geval al een roemrucht verleden achter zich. Zodanig dat er ook een museum is en een geheimzinnige opslag waarin allemaal prototypes staan. Zoals de BMW Turbo X1 uit 1972. En de BMW E53 X5 Le Mans met de V12 die ook in de McLaren F1 lag. En nog heel veel meer van dat soort speciaaltjes.

Het BMW AVT concept zagen we echter nog niet eerder. En dus is de kans aanwezig dat jij, onze waarde lezer, ‘m ook nog niet kent. Hoog tijd om daar verandering in te brengen dus. Onlangs werd de AVT in het zonnetje gezet door BMW designer Domagoj Dukec. Deze beste man is niet de beste vriend van de klassieke BMW liefhebber gezien de designs die hij op de markt brengt. Maar ach, met het delen van de familiefoto’s, maakt hij weer wat goed.

Eerder deelde Dukec al vroege schetsen van wat uiteindelijk de BMW Z3 werd. Alsmede foto’s van een concept voor een Spyder, intern E1 genoemd. De laatste is niet te verwarren wat BMW uiteindelijk als E1 aan de wereld zou tonen. Dat was namelijk een zeldzaam lelijk elektrisch bolhoedje uit 1991.

Maar nu is het dus de beurt aan de AV. Om maar even met de naam te beginnen: AVT is een afkorting die staat voor zo’n mooi lang Duits woord dat precies de lading dekt. Een beetje zoals Salzkartoffeln of Röstzwiebeln. In dit geval gaat het om Aerodynamischer Versuchsträger. Want het concept was bedoeld om BMW’s nieuwe windtunnel te vieren (en te testen). Dat werd immers een dingetje zo aan het eind van de jaren ’70 en begin jaren ’80.

Het is niet zo dat de AVT slechts een sketch is en verder niks. De auto werd echt gebouwd, op ‘ware grootte’. Alleen, er zat geen interieur in. En vermoedelijk ook geen motor. Het was slechts een leuk ding voor persfoto’s, oneerbiedig gezegd. Geinig detail is dat de kleurstelling hetzelfde is als die van Duitse ICE treinen. De neus van de auto heeft daar ook wel wat weg van. Uiteraard zijn wel ook de kleuren van M GmbH vertegenwoordigd op de auto.

Hoewel de AVT niet in productie ging, is het wel grappig om te zien dat sommige vormen heel herkenbaar zijn van moderne aerodynamische wonders. Zo lijkt de staart sprekend op die van de Volkswagen XL1. productie-BMW’s hebben nooit echt op de AVT geleken. Misschien hooguit de E31 8-Serie een beetje, qua neus met klapkoplampen en -jawel- kleine nieren.

Echt hebberig worden we er ook niet van. De auto is daar ook lang niet productieklaar genoeg voor. En de frontoverhang neemt ook een dubieus formaat aan. Maar ach, het is wel weer een leuk inkijkje in de wondere historie van BMW.