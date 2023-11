Zo’n dikke Duitser lusten wij wel!

Niets is lekkerder dan een extra dikke Duitser.

De BMW M3 en M4 zijn een beetje polariserende auto’s. Maar dat heeft eigenlijk alleen betrekking op het exterieurdesign. Het interieur is erg fraai van de sportieve topmodellen van de 3 en 4 Serie. Ook is de techniek om van te smullen.

Net als met Duitse culinaire snacks is de esthetica slechts bijzaak. Toevallig was ondergetekende een tijdje terug bij de opening van PSR Parts, die heel veel dingen doen met M3’s en M4’s.

En ondanks dat een zwaar aangepakte M4 niet mooi is in de traditionele zin van het woord, is het wel dik heel erg gaaf. Denk even aan de periode met Lancer EVO’s en Impreza STI’s. Als laatste: in het echt ziet zo’n dikke Duitser er veel beter uit dan op de foto’s. En ja, dat staat ook op de Bumble-profielen van @nicolasr, @RubenPriest en ondergetekende.

Het is dus een kwestie van extra’s als ketchup en mosterd eroverheen doen. Dat is precies wat ze bij Vorsteiner hebben gedaan. Ze hebben voor nu een bodykit specifiek voor de BMW M4 en daarbij zijn ze compleet losgegaan. En het gekke is: ergens werkt het gewoon. De felgroene lak, gele koplampen en gouden velgen zijn natuurlijk extreem over de top. En toch werkt het op een bepaalde manier.

Prijs van deze Dikke Duitser

De neus is overigens compleet anders. De grille is nu aanzienlijk lager en breder. Eronder ziet nu ook een enorme carbon splitter. Praktisch is dat waarschijnlijk niet, maar het voegt wel wat esthetisch evenwicht aan de alsnog vrij grote grille. Het oogt nu wel.

Er ook een Vorsteiner motorkap met mooie carbon louvres. Helemaal dik, evenals de dikke sideskirts. De wielen op deze dikke Duitser zijn gek genoeg niet heel erg extreem. Het feit dat het niet bi-color is, helpt een hele hoop. In dit geval zijn het Vorsteiner V-FF 107-wielen. Wil je het hele pakket, dan ben je dik 21 mille kwijt, maar je kan de onderdelen ook los bestellen.

