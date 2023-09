Is deze dikke BMW X6 dikker dan de nieuwe XM?

Met de Dikke BMW X6 MH6 ben je in elk geval uniek. Er is er maar eentje!

Stel, je wil de meest imposante mega-SUV met een BMW-logo. Dan zijn er echt heel heleboel opties. Ook als het een heel erg snelle en opvallende moet zijn. Met ///M-plaatjes overal. Er is niet zozeer één keuze en mogelijk een alternatief, je kan bij de BMW-dealer op veel manieren je portemonnee stuks slaan.

Denk aan de X5 M, X7 M60, iX M60 en XM. Alle vier zijn dat enorme SUV’s met M-badges en veel power. Maar uiteraard mist er ook nog eentje, want de X6 M (de F96 voor intimi) is daar ook nog.

Die auto valt op dit moment een beetje buiten de boot, want eigenlijk doet de XM alles wat de X6 M ook al deed. De XM is shockerender en heeft een hybride aandrijflijn. Het platform is grotendeels gelijk en de wielophanging is krek eender.

Dikke BMW X6 van Manhart

Alleen heb je bij de BMW X6 geen elektromotor en we krijgen het bijna onze strot niet uit: een iets zakelijker en meer ingetogen voorkomen. Toegeven, net zo zakelijk als een tatoeage-artiest met een stropdas, maar toch. Het kan zijn dat je je als X6 M eigenaar ernstig te kort gedaan voelt, nu het niet meer de meest shockerende BMW SUV is.

Gelukkig hebben ze daar bij Manhart een oplossing voor. De BMW-specialisten uit Wupptertal doet tegenwoordig ook andere merken, maar BMW blijft hun lievelingsmerk.

Meestal kiezen ze bij Manhart voor zwarte auto’s. Dat is niet alleen ‘hun’ kleur, maar ook de populairste kleur bij de klanten. Vandaar dat Brabussen ook bijna altijd zwart. In dit geval is er gekozen voor donkerpaars. Heel erg gaaf!

Dat wordt vervolgens gecompleteerd met goud. Goud voor de striping, belettering, rangen van de enorme velgen en de vlokken (flakes) van het forged carbon. Met name dat laatste is niet bijzonder chique, als een soort gouden string van een sumoworstelaar. Het valt wel op, uiteraard.

Serieuze power

Net als de sumoworstelaar is deze dikke BMW X6 een enorm apparaat, maar zit er serieuze kracht achter. De motor is uiteraard de S63B44T4, een 4.4 biturbo V8, die voorzien is van een sportuitlaatsysteem voor iets minder weerstand en een wat fraaier geluid. Daarnaast is er een MHTronic bypass-module. Deze zorgt ervoor dat het vermogen stijgt naar 730 pk en 900 Nm.

Qua chassis zijn er twee mogelijkheden. je kan kiezen voor een setje verlagingsveren van H&R, waarmee de X6M zo’n 30 millimeter lager ligt. In dit geval is er gekozen voor een in hoogte verstelbare schroefset. De velgen zijn afkomstig van Manahart. de kruisspaak-velgen meten maar liefst 23 inch in diameter. Ach ja, als je bedenkt dat een Audi RS6 af-fabriek ook al 22 inch heeft, valt 23 inch wel mee.

De Manhart MH X6 700 (zoals het apparaat officieel heet) is officieel een 1/1. Dat betekent dat ze er maar één van hebben gemaakt en het daarbij laten. Natuurlijk kun je gewoon een X6 kopen en naar Wuppertal rijden. Wedden dat ze vast wel leuke dingen kunnen met jouw X6? Ze benoemen het immers niet voor niets dat er meerdere mogelijkheden zijn qua verlaging, bijvoorbeeld.

Check hieronder wat @wouter van de technisch identieke X5M (F95) vindt:

Meer lezen? Dit zijn 5 BMW-vernieuwingen voor het najaar!