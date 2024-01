Geweldige vent Bottas wil nu met Audi om tafel, anders gaat ‘ie elders kijken

De inmiddels 34-jarige Valtteri Bottas wil graag met Audi om tafel voor een zitje bij het team voor 2026 en daarna.

Valtteri Bottas heeft een speciale plek in ons hart bij autoblog. Dat ligt niet aan zijn naaktkalender, want wij vonden VB77 daarvoor ook al een geweldige vent. Nu is het wel zo dat we ook realistisch zijn. En, ja, die Bottas is nou niet bepaald de eerste die op het lijstje van je F1 dreamteam staat, om eerlijk te zijn.

Niks ten nadele van de Fin, want die heeft gewoon het maximale uit zijn carrière gehaald. In de F3 was hij eigenlijk al minder snel dan teammaat Bianchi. Maar via goede sponsors (waar hij uiteindelijk FU tegen zei), goed management en een beetje mazzel won hij uiteindelijk negen races bij Mercedes. En sleepte hij er een driejarig contractje bij Alfa Romeo uit toen daar toch duidelijk werd dat hij Hamilton nooit zou gaan verslaan noch zou gaan opvolgen.

Dat contract loopt dit jaar nog, hoewel Sauber nu niet meer door het leven zal gaan als Alfa Romeo. In de afgelopen seizoenen deed Valtteri eigenlijk precies wat het team en de fan van hem kan verwachten. Hij versloeg zijn teammaat Guanyu Zhou, hoewel niet altijd van harte. En hij sprokkelde op ervaring kostbare puntjes voor zijn team, dat al jarenlang een beetje in de achterhoede rondhangt. Op een enkele bijzondere kwalificatie na, altijd al het sterkste punt van VB77, wordt het echter nooit spectaculair.

De kans is dan ook groot dat BOT na dit jaar met stille trom verdwijnt uit de koningsklasse. Als je de man uit Nastola ziet rijden (of beter gezegd, niet ziet rijden want hij komt vrijwel nooit in beeld) zou je denken dat hij zich daar zelf ook bij heeft neergelegd. Maar nu heeft hij daar ook iets over gezegd. En waarempel: hij wil van ophouden nog helemaal niks weten. Sterker nog hij wil zo snel mogelijk aan tafel met Audi voor een contractverlenging. Anders gaat hij praten met andere teams!

Ik ben gewoon heel eerlijk hierin. Deel uitmaken van Audi is mijn hoogste prioriteit en heeft mijn voorkeur. Maar, als ze om een of andere reden mij niet willen, dan zal ik zeker met andere teams in gesprek gaan. Ik wil in de sport blijven, omdat ik het gevoel heb dat er nog een aantal ongedane zaken liggen. Valtteri Bottas’ ego, schrijft cheques die zijn lichaam niet kunnen cashen

We wensen BOT uiteraard succes toe. Maar een realistische kans achten we hem niet per se toe. Misschien nog wel om volgend jaar te overbruggen, als ervaren man in het team voordat Audi in 2026 officieel start onder eigen naam. Maar niet als 36-jarige in de lineup van dat fabrieksteam. Of zien wij dat nu helemaal verkeerd? Laat het weten, in de comments!