Deze dure auto’s zien wij niet terug in 2022

We nemen afscheid van deze dure auto’s in 2022.

Gisteren namen we even een kijkje naar de goedkope auto’s die niet meer terugkeren. Voor nu kijken we naar de prijzigere auto’s. En wat blijkt: daar valt het qua ‘kaalslag’ heel erg mee. Natuurlijk zijn er auto’s die uit productie gaan en enkele die absoluut niet terug zullen keren.

Met name als we specifiek kijken naar de Nederlandse markt. Maar international gezien valt het redelijk mee. Desalniettemin zijn we treurig dat deze dure auto’s niet meer terug zullen keren in 2022:

Ford Mustang EcoBoost (S550)

“Wilt u verse frietjes met yoghurt soya dip of volvette ruwe mayonaise? Precies, dat laatste. Voor een Mustang is dat niet anders. Dat is geen geheel nuchtere en verstandige keuze. Dus dan neem je geen viercilinder. Behalve in Nederland, want het is de enige manier om enigszins betaalbaar Mustang te kunnen rijden. Maar nu niet meer, want de viercilinder die je vanaf zo’n 65 mille kon krijgen is er niet meer, alleen de V8 die bij meer dan een ton begint. Een ton voor een Mustang die in de VS omgerekend 40 mille kost. Gekkenwerk. Mocht je een Mustang GT of Bullit zien rijden, maak dan een diepe buiging voor de bestuurder die met een Mustang meer geld overdroeg aan de staat dan aan de Ford-dealer.

Jeep Wrangler SWB (JL)

Een milieulabel wordt bepaald op basis van de uitstoot en het formaat van de auto. Wat dat betreft is het logisch dat bij veel modellen ‘de korte versie’ in Nederland uit het gamma gehaald wordt. Dat is bij de Jeep Wrangler niet anders. Wellicht is het aan je ontgaan, maar het gamma van de Wrangler is flink op de schop gegaan. Alle Giulia-motoren zijn exit: dus geen 2.0T en 2.2D motoren meer. Alleen de Wrangler Unlimted met 4Xe-aandrijflijn is te krijgen.

Honda NSX

In het jaar dat Honda dan ein-de-lijk wereldkampioen wordt in de F1, trekt men de stekker uit de NSX. In Europa wordt het model niet meer geleverd (in Nederland overigens al sowieso niet). De Honda NSX was net als de eerste generatie geen commercieel succes. Wel was het een enorme technische showcase die veel ontzag inboezemde. Men zag het als een duur alternatief op een 911, maar het was in technisch opzicht meer een spotgoedkope 918 Spyder. Net als met meer Japanse sportwagens zal men pas over een jaartje of 10-15 inzien hoe bijzonder deze auto eigenlijk is.

Lotus Elise – Lotus Exige

In principe worden de Elise, Exige én Evora opgevolgd door een nieuwe Lotus, de Emira. Maar laten we eerlijk zijn, de Emira is op zich een direct Evora-opvolger. De Elise en Exige zijn compleet andere auto’s. We gaan ze heel erg missen. De Elise is de auto die Lotus gered heeft van de ondergang. Dat niet alleen, het is jarenlang het toonbeeld geweest van wat een sportwagen moet zijn. De Exige begon aanvankelijk zijn carrière als de hardcore hardtop-versie, maar vanaf de S3 was het bijna een op zichzelf staand model met dikke V6. Als Lotus de Elise als elektrische auto kan laten terugkeren, zijn wij weer helemaal blij. Als er een merk is dat een auto goed kan laten sturen, is het Lotus wel. Maar eerst focussen ze zich op een 2.000 pk sterke Evija-hypercar.

Volkswagen Touareg

De Touareg is nog niet uit productie, de grote SUV is alleen in Nederland van de markt gehaald. Logisch, want in Nederland scoren dit soort auto’s niet als er geen premium badge op staat. Vroeger verkocht de importeur er zo’n 500 per jaar van, maar de laatste jaren mocht de importeur blij zijn om er 50 per jaar te slijten. Het dieptepunt was 2020, toen er 7 (!) Werden verkocht. Zonde, want de Touareg is een zeer puike auto, ook in zijn klasse. Het is in principe de basis voor de Audi Q7 en Porsche Cayenne. De auto werd in Nederland nogal geplaagd door de BPM-uitstoot, waardoor de sterkere hybride Cayenne ongeveer even duur was.

Mercedes-AMG GT (C190)

De Mercedes-AMG GT was het bewijs dat AMG een serieuze 911-concurrent kon maken. Volgens sommigen was de auto zelfs ietsje te veel ‘een 911’. Dat wil zeggen iets te klinisch en efficiënt. Een AMG mag wel iets wilder en onbehouwen zijn. De AMG GT is een succesvol model geweest voor Mercedes. Het is uiteraard een perfecte imagebooster. Daarnaast deed de auto het goed in de racerij (nog met de 6.2 liter V8!) En ook in commercieel opzicht heeft de auto AMG geen windeieren gelegd. De 4-Door blijft nog wel eventjes, maar dat is stiekem een E-Klasse en geen AMG-GT.

Nissan GT-R (R35)*

De Nissan GT-R was in 2008 zijn tijd ver vooruit. De auto maakte simpelweg gehakt van, eh, alles wat ook maar in beetje in de buurt kwam qua prijs (en stiekem best ver daarboven). De auto is onlangs nog iets aangepast en er is een extra uitvoering (de T-Spec), maar deze is niet voor Nederland aangekondigd. Sterker nog, in 2021 heeft Nissan stilletjes het model van zijn configurator op de website gehaald. Alleen het oudere pre-facelift model staat nog vermeld, wellicht nog een kleine slag om de arm. Er gaan al jaren geruchten over een opvolger, maar verwacht deze zeker niet voor 2025.

Polestar 1

Een van de meest bijzondere dure auto’s ooit gebouwd. De Polestar 1 is net als de ‘2’ een ‘afdankertje’. Dus een Concept Car van Volvo. Maar in het geval van de Polestar 1 is het geweldig dat het bloedmooie model alsnog in productie is genomen. Er zijn 1.500 van deze dikke plug-in hybrides met gebouwd. Het is meer een enorme Gran Turismo met bijzondere aandrijflijn dan een supercar. Gek genoeg zie je ze in Nederland bijna niet, ondanks dat de BPM heel erg mee valt. Aanvankelijk leek 1.500 veel te weinig exemplaren gezien de vraag, achteraf duurde het toch nog eventjes voordat ze allemaal verkocht waren. Polestar kondigde dit jaar aan dat de productie in 2021 zou stoppen. De laatste 25 exemplaren zijn allemaal in matgoud gespoten.