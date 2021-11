Polestar 5 wordt een bloedmooie vierdeurs GT

Oef, als alle EV’s worden als de Polestar 5 willen we allemaal wel elektrisch rijden.

Polestar is een merk dat je af en toe nog een beetje moet uitleggen. Het is niet echt een oud merk en de twee modellen die ze hebben gebouwd, lijken beide sprekend op Volvo’s. Als je kijkt naar het interieur, moet je ook denken aan een Volvo. Net als DS Automobiles een spin-off van Citroën is en Cupra afkomstig is van Seat, is Polestar een product van Volvo.

Echter, net als DS en Cupra is het echt een eigen merk. Daar zijn meer modellen voor nodig. De Polestar One is een geweldig apparaat, maar krijgt geen opvolger. Daarnaast is het een hele bijzondere auto waar er maar een klein aantal van gebouwd wordt. Dan heb je de Polestar 2, een auto die elke collega en buurman overweegt om te leasen. Lekker laag en de bijtelling, maar wel premium.

Polestar 5

Gelukkig komen er meer Polestars aan. Net als bij de namen van Adele haar albums zit er een bepaalde logica in. Elke Polestar krijgt een opvolgende naam. Handig om te weten wanneer een model is uitgekomen. Maar, het is minder handig als je wil weten wat de positie in het modelgamma van het merk is. Maar dat is voor latere zorg.

Op zich maakt het ook niet uit, want de Polestar 5 is verreweg het mooist. In een documentaire (hier te zien) is te zien hoe de productieversie van de Polestar Precept concept eruit kan komen te zien (het zwarte exemplaar).















Precept

Dat de Precept een voorbode was voor een dergelijke auto, wisten we al. Meestal wordt de productieversie iets saaier, minder uitgesproken en goedkoper. Maar niet in dit geval. De Polestar 5 lijkt heel erg veel fraaier te zijn dan de Precept.











Erg knap, want de Polestar Precept is van zichzelf al een fraaie concept car. Er is nog niet heel erg veel bekend over de Polestar 5. Het is een elektrische sport sedan die in 2024 op de markt komt. Qua concurrentie kun je ongevier denken aan de Tesla Model S, Audi A6 e-tron of Porsche Taycan.

