Deze E-type heeft er wel eens slechter uitgezien

Er zijn aardig wat manuren gestoken in deze Jag.

De E-type staat algemeen bekend als de mooiste auto aller tijden. Ondergetekende vind een 275 GTB nog net iets fraaier, maar dat de E-type bijzonder elegant is valt niet te ontkennen. Dit specifieke exemplaar is echter niet altijd even mooi geweest.

Je zou het niet zeggen, maar deze auto heeft decennialang in een schuurtje staan roesten. De auto was namelijk sinds 1979 niet meer van zijn plek geweest. Dit heeft de Britse coupé natuurlijk geen goed gedaan. De mannen van het E-Type UK namen echter de taak op zich om de auto weer in eer te herstellen.

Diverse delen van de bodem en de dorpels bleken niet meer te redden. Deze zijn daarom volledig vervangen. Verder is ieder stukje metaal dat mogelijk niet te vertrouwen aangepakt. Daardoor is de E-type volgens de restaurateurs nog steviger dan toen hij de fabriek verliet.

Nu ze toch aan de E-type bezig waren hebben ze de auto ook maar meteen wat aangepast aan de wensen van de klant. Wat vooral opvalt is de rode lippenstift. Dit is een knipoog naar de raceversie van de E-type, de Lightweight. De voorkant ziet er daardoor wel een beetje uit als een verbaasde tiener met een buitenboordbeugel.

Het interieur is ook iets anders uitgevoerd dan voorheen. Dit is nu namelijk gehuld in Oxblood Red leer. Oorspronkelijk had de auto in blauw interieur, dat aansloot op het exterieur dat uitgevoerd was in Opalescent Silver Blue. Deze lak is wel teruggebracht naar de oorspronkelijke staat.

Aangezien dit exemplaar dateert uit 1963 gaat het om een Series I. Onder de motorkap is een 3,8 liter zes-in-lijn te vinden. Vanaf ’64 werd dit een 4,6 liter zescilinder en uiteindelijk vanaf de Series III een V12.

De auto oogt in ieder geval weer ‘fabrieksnieuw’ en kan aan zijn tweede jeugd beginnen. Het is te hopen dat de auto nu alsnog gebruikt gaat worden waar hij voor gebouwd is.