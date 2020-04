Ook de GP van Canada gaat voor de bijl

Another one bites the dust.

De Canadese Grand Prix was de eerstvolgende race op de Formule 1-kalender die nog niet afgeblazen was. Deze stond gepland voor 14 juni. Stukje bij beetje gaat de Formule 1-kalender naar de gallemiezen, want ook de GP van Canada wordt nu officieel uitgesteld. Eerder vandaag deed al het gerucht de ronde dat de afgelasting vandaag zou worden aangekondigd. Dit bleek dus inderdaad te kloppen.

Aangezien de VS momenteel de grootste brandhaard is van het coronavirus is ook Canada de dans niet ontsprongen. Momenteel ligt Canada net achter Nederland qua besmettingen. Het aantal gevallen groeit echter wel snel. Vooral de omgeving van Montreal, waar de race verreden zou worden, is een hotspot. Vanuit dat oogpunt is de beslissing van vandaag niet meer dan logisch.

De Grand Prix zou plaatsvinden op het circuit dat de naam draagt van de grootste coureur die Canada gekend heeft: Gilles Villeneuve. De Formule 1 heeft dit circuit sinds 1982 jaarlijks aangedaan, met uitzondering van 1987 en 2009. Vorig jaar bestond het podium uit Hamilton, Vettel en Leclerc.

De eerstvolgende race die op de nominatie staat om afgelast te worden is de Franse GP. Die staat voor 28 juni gepland. Vooralsnog zijn daar echter geen officiële mededelingen over gedaan. Als deze race ook gecancelled wordt is de Oostenrijkse Grand Prix de eerste volgende. Daarover doen iets positievere geluiden de ronde. Er wordt zelf gesproken van twee races op de Red Bull Ring.

De GP van Canada is voorlopig ‘uitgesteld’ en dus niet definitief van de baan, zoals de GP van Monaco. Maar goed, zelfs al zou het coronavirus over enkele maanden geen rol meer spelen, is het nog de vraag hoe realistisch het is om nog zoveel races in te halen.