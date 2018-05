Blauwe Ferrari 275 GTB leverde dit weekend het meeste op

Een absoluut pareltje.

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat RM Sotheby’s afgelopen weekend in Monaco een veiling organiseerde. Diverse auto’s hebben we al behandeld, waaronder de Ferrari Sergio van Jeroen van den Berg. De Ferrari van de Nederlander had met een bod van 2,2 miljoen euro het hoogste bod van het weekend in handen, maar men ging niet akkoord met dit ‘lage’ bod.

Daarom valt de Sergio van van den Berg af. Wél geveild en verkocht is deze blauwe Ferrari 275 GTB uit 1966. De veilingmeesters hadden een opbrengst tussen de 2 en 2,2 miljoen euro geschat. Ze zaten er niet bepaald naast, want de auto werd geveild voor een bedrag van 2.142.500 euro. Het neusje van de 275 GTB lijkt een voorloper op de Disney Pixar film cars. De koplampen en de grille schetsen een Ferrari met een vrolijke glimlach. What has been seen..

Van deze specifieke Ferrari zijn slechts 88 exemplaren gemaakt. De klassieker is gerestaureerd door Bob Smith Coachwork. Van de Ferrari is de complete historie bekend. Al deze zaken hebben ervoor gezorgd dat er gretig werd geboden op de auto.