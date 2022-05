Deze E30 3 Serie heeft dubbel zoveel cilinders als een M3

In deze unieke E30 met V8 zit heel wat bloed, zweet en tranen. En hij kan nu van jou zijn.

Als de opvolger van de huidige BMW M3 een viercilinder zou krijgen zouden de M3-liefhebbers waarschijnlijk in alle staten zijn. Terwijl BMW wél kan zeggen dat het historisch verantwoord is, in tegenstelling tot AMG. De eerste M3 had immers ook een viercilinder.

Topmodel

Dit had te maken met de motorsportgenen van deze auto, maar daardoor ontstond wel de situatie dat het topmodel niet de meeste cilinders had. Dat zie je niet vaak. De viercilinder had overigens wel een grotere cilinderinhoud dan de zescilinder uit de 320i.

Engine swap

Op Marktplaats is nu een E30 opgedoken die alle originele E30’s (inclusief de M3) overtreft met zijn motor. Je raadt het al: dit exemplaar heeft een engine swap ondergaan. Sterker nog: deze auto heeft al twee engine swaps achter de rug.

Blanco canvas

De auto begon zijn leven als 320i en was dus voorzien van een 2,0 liter grote zes-in-lijn met 129 pk. De huidige eigenaar kocht deze auto in 2019 echter zonder motor of versnellingsbak. Dit was dus in feite een blanco canvas.

340i

Hij besloot er een dikke V8 in te lepelen. De keuze viel daarbij op de M62B44. Deze 4,4 liter grote V8 kennen we uit de E39 540i, de E38 740i en de 840Ci. Deze 320i werd daarom omgedoopt tot ‘340i’. Zo staat de auto ook geregistreerd bij de RDW.

M5-blok

Deze 3 Serie staat nu nog steeds zo geregistreerd, maar inmiddels heeft de auto alweer een nieuwe harttransplantatie gekregen. De M62B44 is namelijk geswapt voor een S62B50. Daarmee is deze E30 pas echt een kanon, want dit is het blok uit de E39 M5.

Versnellingsbak

Dankzij diverse aanpassingen komt het vermogen uit op zo’n 440 pk. Dat is meer dan een originele M5. Naast de motor is ook de versnellingsbak van de M5 overgeheveld naar deze 3 Serie. Waar de 320i origineel een vijfbak had, heeft deze nu een zesbak.

Aanpassingen

Verder is deze E30 onder meer voorzien van een sperdifferentieel, een BC Racing schroefset, M3 CSL-remschijven en nog veel meer. Aangezien de lijst met aanpassingen te lang is om op te noemen verwijzen we graag naar de Marktplaats-advertentie voor alle details. We kunnen wel alvast verklappen dat de auto wordt aangeboden voor €33.500.

Geluid

Mocht je trouwens liever een E30 M3 hebben met een zes-in-lijn: dat kan ook. Op Marktplaats staat momenteel ook een E30 M3 die is voorzien van een E46-blok. Die rijdt misschien wel beter, maar qua geluid wint deze E30. Nog een pluspuntje: dit exemplaar is ruim een halve ton goedkoper.

Je bent nu waarschijnlijk heel benieuwd hoe deze E30 met V8 klinkt. Dat kunnen we gelukkig laten horen, want de eigenaar heeft een video op YouTube geplaatst. Oordeel zelf:

Met dank aan Rachid voor de tip!