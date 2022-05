Dit kost de gloednieuwe Toyota Corolla Cross in Nederland

Nóg een cross-over van Toyota? Jazeker, de Toyota Corolla Cross is gearriveerd in Nederland.

Je kunt nooit genoeg cross-overs hebben. Dat is in ieder geval het motto van de meeste autofabrikanten tegenwoordig. De ene na de andere cross-over wordt namelijk op ons afgevuurd. Het wordt er allemaal niet overzichtelijker op.

Toyota had al de Yaris Cross, de C-HR, de RAV4 en de elektrische bZ4X, maar nu is er dus ook de Corolla Cross. Dit is een C-segment cross-over. Daarmee zit de Corolla Cross in hetzelfde segment als bijvoorbeeld eh… de Toyota C-HR.

Eerlijk is eerlijk: de Corolla Cross ziet er heel anders uit dan de C-HR. In die zin is er dus genoeg onderscheid. Waar de C-HR vooral een hippe cross-over is met een aflopende daklijn, is de Corolla Cross meer een praktische cross-over zonder poespas. De naam Corolla past daar dus perfect bij.

We kregen de Toyota Corolla Cross in december al voor het eerst te zien. Zoals meestal ontbrak er nog een belangrijk stukje informatie, namelijk wat de auto moest kosten. Inmiddels zijn de prijzen van de Toyota Corolla Cross echter ook bekend.

De Corolla Cross is er vanaf €36.995. Voor dat geld krijg je een 2.0 hybride met 197 pk. Die aandrijflijn is ook in de C-HR te vinden, maar daarin heb je maar 184 pk tot je beschikking. Verschil moet er zijn. De 2.0 is trouwens de enige optie qua aandrijflijn.

We pakken natuurlijk ook de prijzen van de concurrentie erbij. Die is er genoeg. Een kleine greep uit de concurrenten:

Kia Niro 1.6 GDI Hybrid (141 pk): €31.995

Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid (197 pk): €36.995

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV (230 pk): €38.995

Opel Grandland 1.6 Turbo Hybrid (224 pk): €43.799

Peugeot 3008 HYbrid 225: €44.120

Mazda CX-5 SkyActiv 194: €44.240

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid (245 pk): €48.190

Één op één vergelijken is een beetje lastig. Enerzijds hebben concurrenten namelijk goedkopere versies die geen hybride zijn en minder vermogen hebben. Anderzijds heb je de duurdere (plug-in) hybrides met meer dan 200 pk. De Corolla Cross zit een beetje in het gat ertussenin.

De Corolla Cross is in ieder geval niet buitensporig duur voor een hybride in dit segment. En het is gewoon een degelijke Toyota. Het zal dus ongetwijfeld een succesnummer worden in Nederland.

De eerste exemplaren arriveren dit najaar bij de dealers.