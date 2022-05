‘Hyundai breekt met Rimac, bouwt sportwagen op eigen houtje’

Naar verluidt gaat Hyundai een punt zetten achter de samenwerking met Rimac, maar komen ze nog wél met een sportwagen.

Er zijn ontelbaar veel kleine sportwagenfabrikanten. Met de opmars van de EV zijn dat er niet minder geworden. Integendeel, het is nu alleen maar makkelijker om een bloedsnelle sportwagen neer te zetten. Wat natuurlijk niet wegneemt dat een sportwagen een bijzonder complex product blijft.

Veel nieuwe sportwagenbouwers gaan roemloos ten onder, maar het Kroatische Rimac timmert daarentegen flink aan de weg. En dat is niet zozeer omdat ze zoveel auto’s verkopen. Ze verkopen ook hun expertise op het gebied van EV’s aan andere merken. Daarmee werken ze samen met de grote jongens in de autowereld.

Het bedrijf van wonderkind Mate Rimac werkte zo ook samen met de Hyundai Group (Hyundai en Kia dus). De Koreanen maakten in 2019 bekend 80 miljoen te pompen in Rimac, waarmee ze een belang van 12% kregen in het bedrijf. Het plan was dat Rimac Hyundai zou helpen bij het ontwikkelen van een elektrische sportwagen en een sportieve waterstofauto. Dat klinkt interessant, nietwaar?

Dit alles lijkt nu echter op losse schroeven te staan. Automotive News Europe heeft namelijk vernomen dat Hyundai de banden met Rimac gaat verbreken. Volgens een bron zou dit iets te maken met het feit dat Rimac Bugatti heeft overgenomen en daarbij de banden met Porsche heeft aangetrokken. Het belang van Porsche in Rimac werd namelijk vergroot van 10% naar 24%.

Gelukkig betekent dit niet dat de sportwagen van Hyundai van de baan is. Die zouden de Koreanen namelijk op eigen houtje verder gaan ontwikkelen. De auto zou naar verluidt begin volgend jaar al onthuld worden. In dat geval moeten ze al een aardig eind op weg zijn.

Achter het waterstof-project zou wel een punt gezet worden. We hebben daar al een concreet resultaat van gezien, namelijk de Hyundai Vision TK. Dit was een concept car met een brandstofcel en 680 pk. Het lijkt erop dat het daarbij blijft.

Het goede nieuws is dat een sportwagen van Hyundai nog steeds tot de mogelijkheden behoort. Sterker nog: als Automotive News goed geïnformeerd is, zit deze nog gewoon in de pijplijn. We krijgen vast binnenkort te horen hoe de vork precies in de steel zit.

Bron: Automotive News Europa

Foto: Hyundi Le Fil Rouge Concept