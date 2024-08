Deze E63 S Estate is een waanzinnige aanbieding

Voor zo’n prijs zie je niet vaak deze generatie Mercedes-AMG E63 S Estate.

Ze zakken lekker door, die dikke moderne familiewagens. Hadden we gister nog een Audi RS6 Avant. Vandaag is deze Mercedes-AMG E63 S Estate in de aanbieding. De S ja, dus met de 612 pk sterke 4.0 liter biturbo V8. Lekker man!

Het uiterlijk ziet er redelijk ingetogen uit. Mocht je zo’n Audi RS6 nou te veel sjonnie vinden, dan zal deze E63 lekkerder op je netvlies liggen. Vooral van de zijkant oogt het redelijk anoniem. Op de grote velgen en dito remmen na natuurlijk.

E63 S Estate op Marktplaats

Dit exemplaar staat te koop voor 44.995 euro op Marktplaats. Dat is geen gekke prijs voor deze generatie. Het addertje onder het gras is de kilometerstand. De E-klasse staat natuurlijk bekend als een taxi, nou met dit exemplaar is ook lekker gereden. Op de teller staat 225.928 gereden kilometers. Geen schrikbaar hoog getal, je weet echter dat de afschrijving nog even doorzet met het aankopen en rijden van deze AMG.

Het is wel een waanzinnige stationwagen voor het geld. Alle moderne luxe aan boord en specificaties om je vingers bij af te likken. Die 612 pk’s zorgen ervoor dat je in 3,5 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u accelereert. De koek is pas op bij 300 km/u. Dat is heel erg leuk over een lege autobahn blaffen. Mits er ruimte is natuurlijk.

De vraag is of jij het aandurft. 45 mille is een mooie prijs voor deze gezinsauto die alles kan. Aan de andere kant is het onderhoud ook niet gedaan met 250 euro per jaar. Neem bijvoorbeeld die prachtige carbon keramische remmen. Gaan in theorie een autoleven lang mee. In de praktijk, hmmm. Een setje vervangen kost al gauw duizenden euro’s. Dat maakt het een dure grap.

Bekijk de advertentie van deze Mercedes-AMG E63 S Estate op Marktplaats