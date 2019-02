Deze elektromobiel kan levensgevaarlijk zijn

Het moet niet gekker worden.

Fisher Price heeft tienduizenden kinderen mogelijk een trauma bezorgd met zijn Barbie Dream Camper. Waar de Barbiemobiel in feite als een goede poort kan fungeren om bij kinderen interesse op te wekken voor auto’s, heeft de speelgoedfabrikant juist het tegenovergestelde bereikt.

Uit een melding van de Consumer Product Safety Commission blijkt dat Fisher Price de Barbie Dream Camper niet helemaal perfect in elkaar heeft gezet. Wanneer de bestuurder van het roze gevaarte, in dit geval waarschijnlijk een kleuter, het gaspedaal loslaat, kan de auto door een fabricagefout door blijven rijden. In de verkeerde situatie kan dit serieuze gevolgen hebben, dus moeten ongeveer 44.000 stuks terug naar de fabrikant voor een reparatie.

“This recall involves children’s Power Wheels Barbie Dream Campers with model number FRC29 with a grey foot pedal. The recalled ride-on vehicles are hot pink with blue accents and have the Barbie logo printed on the back. They are battery-operated and have a play kitchen, a fold out grill and pretend campfire. The model number is printed on a label under the hood.”