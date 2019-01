LEGO’s McLaren Senna minder hoekig dan het origineel

Zo kan het ook.

McLaren mag met de Senna misschien een klein technisch wonder ter wereld hebben gebracht, het moge duidelijk zijn dat bij deze auto functie boven de vorm is verkozen. Het apparaat ziet er werkelijk niet uit en heeft meer onvoorspelbare hoeken dan een spiegeldoolhof. Het is zelfs zo erg dat de LEGO-versie van de bolide zowaar beter voor de dag komt dan het origineel.

Het is dan ook maar goed dat de Senna niet is opgenomen in de veel complexere LEGO Technic-reeks, anders waren fanatieke bouwers straks massaal tevergeefs wekenlang aan het knutselen geslagen. Nee, in plaats daarvan vindt de Senna zijn thuis in de veel eenvoudigere, toengankelijkere, goedkopere Speed Champions-serie. Dankzij zijn richtprijs van 14,99 euro kan feitelijk iedereen met McLaren’s lichtste, meest op het circuit gerichte wapen spelen. Hiermee is het stuk speelgoed ongeveer 50.000 keer zo goedkoop als het origineel. De Senna werd destijds voor 750.000 pond in de prijslijsten en gaat tegenwoordig voor nog veel meer van de hand.

McLaren zelf heeft ongeveer 300 uur nodig om één enkel exemplaar van de Senna in elkaar te zetten, maar zij die aan de slag gaan met het LEGO-werkje zullen ongetwijfeld een stuk sneller klaar zijn. Het autootje is namelijk slechts 15 centimeter lang en bestaat uit 219 deeltjes. Wel uniek noemt LEGO het feit dat kopers van zijn kunststofkanonnetje een heuse ‘windtunnel’ krijgen. Dit is namelijk iets dat mooi aan de neuzen van échte Senna-eigenaren voorbijgaat. De Senna staat immers bekend om zijn vermogen enorme neerwaartse druk te creëren.

Wanneer de McLaren P1 en 720S van LEGO uitverkocht zijn, moet het apparaat op de markt worden gebracht.