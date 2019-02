Jaguar Land Rover verliest miljarden euro’s

Houd vol!

Terwijl Jaguar Land Rover (JLR) van alles probeert om de kosten te drukken, incasseert het nog altijd rake klappen. Met het aankondigen van zijn laatste kwartaalcijfers laat JLR zien dat het zeker niet zo goed meer gaat als voorheen. In de slotmaanden van 2018 noteerden de Britten een verlies van 3,4 miljard pond, omgerekend zo’n 3,88 miljard euro.

De verliezen zijn te wijten aan een verzameling van problemen, maar het meest in de papieren lopen de enorme afschrijvingen die Jaguar Land Rover hebben gedaan. De Britse autofabrikant, die onder de hoede valt van Tata Motors, heeft in de laatste drie maanden in totaal 3,1 miljard pond afgeschreven, verdeeld over zijn fabrieken en ‘past product development‘. Deze eenmalige bijstelling van de financi├źn is gedaan om dat het verwacht in de toekomst minder geld te verdienen.

Zelfs wanneer deze monsterafschrijving buiten beschouwing wordt gelaten, is het voor Jaguar Land Rover geen zonnige periode. Naast de afschrijving van 3,1 miljard pond verloor JLR namelijk ook nog eens 273 miljoen pond, door slechte prestaties. Met name in China kampte JLR met de nodige problemen, maar ook in eigen land wilde de verkoop niet vlotten. Dit heeft te maken met het feit dat JLR vooral geld verdient met dieselauto’s, die inmiddels amper meer in trek zijn. De Brexit helpt uiteraard ook niet mee.

Het zijn sowieso lastige tijden voor Jaguar Land Rover, want de autofabrikant bevindt zich in een ware overgangsperiode. JLR probeert de focus nu te richten op elektrische en hybride voertuigen. Gelukkig boekt het hier wel resultaten. Naast de Range Rover, Range Rover Sport en de E-Pace was de elektrische I-Pace het enige model waarmee de fabrikant in de zwarte cijfers komt.