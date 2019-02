Miljardair koopt bijpassende Rolls-Royces voor zijn tulbanden

Geld, laat het rollen.

Op zijn nummer ‘Batman’ zegt Ronnie Flex, die vorige maand nog de Popprijs won voor zijn album, dat hij “dom rijk” is. Wel, Ronnie, doe a.u.b. een stap opzij voor Reuben Singh. De tulband dragende Brit is namelijk écht dom rijk. De miljardair heeft sowieso een wagenpark waartegen je “U” zegt, maar recentelijk zijn daar in een klap nog een zestal Rolls-Royces bijgekomen. En die kleuren, die heeft de zakenman niet zomaar gekozen.

De CEO van alldayPA en Isher Capital kiest de kleuren van zijn auto’s bijzonder zorgvuldig. Nu is dat vrij logisch wanneer je honderdduizenden, zo niet miljoenen euro’s uitgeeft aan een nieuwe auto, maar Singh tilt het naar een niveau hoger. Ieder van zijn bolides moet namelijk aansluiten bij een van zijn outfits, en nog preciezer: zijn tulband. Hieronder zie je daarvan een… opmerkelijk voorbeeld.

De rijkdom is duidelijk naar het hoofd van Singh gestegen, want de laatste jaren is hij op een ware ‘spending spree‘ geslagen. Het zestal nieuwe auto’s dat hij heeft aangeschaft noemt hij de ‘Jewel Collection‘ en de kleuren zijn regelrechte verwijzingen naar de edelstenen robijn, saffier en smaragd. Singh heeft uiteraard ook kleding en tulbanden in deze kleuren, anders is het zinloos.

De zes Rolls-Royces die Singh recentelijk in ontvangst heeft mogen nemen zijn de nieuwste modellen van de luxe autofabrikant. Het gaat om de nieuwe Phantom, evenals de Cullinan. Het spreekt voor zich dat beide modellen in ieder van de drie kleuren zijn gehuld. Alles bij elkaar zal de Brit ruim 2 miljoen pond hebben gespendeerd. Hiermee komt de vloot van Rolls-Royces van Singh uit boven de twintig exemplaren. Daarnaast heeft hij nog allerlei andere dure auto’s, zoals Bugatti’s, Porsches en Mercedessen.