Duitse autoriteiten eisen terugroepactie Tesla Model X - Autoblog.nl

Er is een probleem geconstateerd met de Tesla Model X, Duitse autoriteiten willen dat de Amerikaanse autofabrikant een terugroepactie organiseert.

We zitten nog maar in de tweede maand van 2021 en voor de tweede keer vallen de woorden ‘Tesla’ en ‘terugroepactie’. Dit keer is het de Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), dat is de Duitse RDW, die aan de bel trekt. Er zouden problemen zijn met de Tesla Model X wat vraagt om een terugroepactie . Specifiek om exemplaren in de periode tussen 2015 en 2016.

De KBA heeft geconstateerd dat er er bij de Model X van deze bouwjaren mogelijk iets mis is met de daklijst. Dit kan loskomen en daardoor van de auto afvallen. Mocht dit gebeuren, dan wil je als automobilist en zeker niet als motorrijder achter zo’n Model X rijden. Zeker in het laatste geval is er kans op een crash met letsel een mogelijkheid.

De Duitse autoautoriteit heeft daarom opgeroepen tot een Tesla Model X terugroepactie. Niet alleen in Duitsland, maar werelwijd. De KBA eist dat Tesla zo’n 12.300 exemplaren van de Model X uit 2015 en 2016 terugroept.

Zoals gezegd is dit al de tweede terugroepactie dat te maken heeft met een Tesla in 2021. Begin deze maand werd bekend dat er een recall komt voor specifieke Model S’en en Model X’en vanwege vermeende problemen met het touchscreen. (via Reuters)