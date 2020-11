Deze extravagante off-road-limousine creëert nieuwe niche - Autoblog.nl

Je kunt zeggen wat je wilt, maar deze Palladium Aznom is in ieder geval uniek.

Iedere keer denk je dat alle niches wel gevuld zijn, maar dan is er toch weer een fabrikant die het tegendeel bewijst. Het Italiaanse Aznom kwam er bijvoorbeeld achter dat er nog niet zoiets als een off-road-limousine bestaat. Ze hebben daarom de taak op zich genomen om daar verandering in te brengen.

Ram

Ze hebben bij Aznom duidelijk hun best gedaan om de afkomst van de basisauto te verhullen, maar toch is duidelijk dat we hier met een veredelde Amerikaanse pick-up te maken hebben. Om precies te zijn diende de Ram 1500 als basis voor de Aznom Palladium.

Limousine

Er is niets mis met een Ram, maar zo’n auto is vooral een werkpaard. Aznom wil deze Palladium echter veel hoger in de markt zetten. Ze spreken zelf van een ‘hyper-limousine’. Met een lengte van 5,96 meter heeft de Palladium in ieder geval het juiste formaat.

Werk aan de winkel

Alleen lengte is echter niet genoeg om te kwalificeren als limousine. In dat geval zouden er in de VS heel veel limo’s zijn. Een echte limousine moet ook een luxe uitstraling hebben en bovendien een weelderig interieur. Aangezien een standaard Dodge-interieur vrij ver af staat van dat van een Rolls-Royce, was er werk aan de winkel voor Aznom.

Make-over

Het interieur heeft daarom een flinke make-over gekregen. Het interieur is bekleed met Italiaans leer en hout. De grootste verandering treffen we echter achterin aan, waar een soort tweepersoons troon is verrezen. Een koelkast mag uiteraard ook niet ontbreken in de Aznom Palladium. Ondanks alle aanpassingen verraadt het dashboard nog duidelijk de Amerikaanse roots.

Amerikaanse SUV

Voor het exterieur geldt hetzelfde probleem. Weliswaar zijn de voor- en achterkant goed vermomd en heeft de auto Maybach-esque velgen gekregen, maar geheel ziet er nog steeds uit als een Amerikaanse SUV. Dat is niet wat je wilt als je in de markt bent voor een limousine.

Boost

Door alle toevoegingen is de Ram er niet lichter op geworden. Daarom kon een vermogensboost ook geen kwaad. De 5,7 liter V8 produceert nu 700 pk. Dat zou genoeg moeten zijn om dit bakbeest in 4,2 seconden naar de 100 km/u te sleuren. De topsnelheid is begrensd op 210 km/u. Aznom wil in totaal niet meer dan tien exemplaren bouwen van deze knotsgekke Palladium. Wat deze per stuk moeten kosten weten we helaas niet.