BREEK: Saoedi-Arabië toegevoegd aan Formule 1-kalender - Autoblog.nl

Gelukkig zijn er geen vrouwelijke Formule 1-coureurs.

Sommige circuits komen op de Formule 1-kalender terecht vanwege hun rijke historie of omdat het zulke mooie circuits zijn, andere circuits komen vooral op de kalender omdat ze een flinke zak geld op tafel kunnen leggen. Dat laatste is iets waar ze in het Midden-Oosten erg goed in zijn.

Midden-Oosten

Tijdens het huidige seizoen zal het Formule 1-circus voor drie races in het Midden-Oosten neerstrijken: twee in Bahrein en één in Abu Dhabi. Vanmiddag maakt de organisatie officieel bekend dat er volgend jaar een nieuw land uit deze regio op de Formule 1-kalender zal verschijnen: Saoedi-Arabië. Dat is een primeur.

Straatrace

De allereerste Formule 1-race in dit land zal in november volgend jaar verreden worden. Het gaat om een straatrace met de stad Djedda als decor. Mocht je er nooit geweest zijn: deze stad is zo’n 2.600 jaar oud en is gelegen aan de Rode Zee. Met 3,4 miljoen inwoners is het de tweede stad van Saoedi-Arabië. Naast aan straatrace zal het tevens een nachtrace zijn. Het zal in ieder geval mooie beelden opleveren.

Formule E

Saoedi-Arabië haalt de laatste tijd met succes grote autosportevenementen binnen. Vanaf dit jaar wordt de Dakar Rally er bijvoorbeeld verreden. Het huidige Formule E-seizoen opende ook met twee races in dit Arabische land. Saoedi-Arabië kan zich nu dus klaarmaken voor het echte werk in de vorm van een heuse Formule 1-race.

Omstreden

De GP van Djedda is al meteen omstreden, want Saoedi-Arabië staat nu niet bepaald bekend als een land dat mensenrechten hoog in het vaandel heeft staat. Dat terwijl de Formule 1 er juist prat op gaat dat ze mensenrechten wel erg belangrijk vinden, met slogans als ‘We Race As One’. Op social media wordt de Formule 1 na de aankondiging daarom overladen met negatieve reacties.

Foto: Almas Baig