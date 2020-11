Gloednieuwe Subaru BRZ laat zijn gezicht zien - Autoblog.nl

De onthulling van de nieuwe Subaru BRZ is niet meer ver weg!

Gevestigde merken die het aandurven om een sportwagen op de markt te brengen: dat keuren we altijd goed. Toyota en Subaru deden in 2012 een poging met een betaalbare sportwagen: de GT86, of in het geval van Subaru, de BRZ. Deze laatste auto krijgt zeer binnenkort een vervolg.

De GT86 en de BRZ hebben aardig lang dienst gedaan. De productie van beide auto’s namelijk pas deze zomer gestopt. We hoeven het echter niet lang zonder de sportwagens te stellen. Subaru komt namelijk met een nieuwe BRZ, die opnieuw samen met Toyota is ontwikkeld. De nieuwe GT86 zal in een later stadium volgen.

Het heugelijke nieuws dat de BRZ een comeback zou maken was al eerder aangekondigd door Subaru. Bij de vorige BRZ lag de focus op rijplezier en niet op pk’s. Dat concept zal nog steeds gehandhaafd worden, maar qua vermogen zal de BRZ waarschijnlijk wel een trapje hoger op de ladder komen te staan. Naar verwachting krijgt de compacte sportwagen opnieuw een viercilinder boxermotor.

Qua design moesten we nog in het duister tasten, tot vandaag. Subaru toont namelijk de eerste glimp van de nieuwe BRZ. We krijgen als eerste een gedeelte van het front voorgeschoteld. Om jullie een iets beter beeld te geven hebben we het plaatje in Photoshop even afgemaakt:

Zo hebben we de BRZ toch al aardig in beeld. Het front lijkt iets minder agressief te worden dan dat van zijn voorganger, maar het design oogt in ieder geval fris en clean. Verder zal het ontwerp waarschijnlijk niet al te veel afwijken van het uitgaande model. Op het volledige plaatje hoeven we niet lang meer te wachten. De nieuwe Subaru BRZ zal namelijk 18 november al onthuld worden. Dat is gewoon al binnen twee weken.