Instagram post van Lewis Hamilton is 57.820 Euro waard - Autoblog.nl

De koning van de F1 kan episch binnenlopen met fotootjes en hashtags op Sociale Media zoals Instagram.

Lewis Hamilton is niet alleen op het circuit de koning van de Formule 1, ook naast de baan troeft hij zijn concullega’s af. We hebben het dan natuurlijk over het enige wat er echt toe doet in het leven, namelijk je hoeveelheid volgers op de Sociale Media. Hamilton is zoals bekend erg actief op de socials, ook al omdat hij vaak controversiële dingen post en die dan weer deletet als iemand in zijn omgeving zegt dat het niet zo handig is. Zo blijf je bezig, natuurlijk.

Maar goed, leuk natuurlijk, dat delen en liken, maar tegenwoordig is het ook gewoon big business. Nou geniet Lewis een vorstelijk salaris bij Mercedes, dus hoeft hij niet elke kans om een paar grijpstuivers te ontvangen van lokale ondernemers aan te nemen. Voordat je het weet sta je immers ergens een lint door te knippen in een Carpet Right of iets dergelijks. Niet per se wat je wil.

Maar áls Lewis wel wil, dan zou hij episch binnen kunnen lopen met zijn 20,4 miljoen volgers. Volgens een becijfering van het altijd betrouwbare (nee, helaas ontvang ik hiervoor weer helemaal niks) TopRatedCasinos.co.uk, aangehaald door kwaliteitspublicatie Gazzetta dello Sport, is de waarde van een gesponsorde post door Lewis 57.820 Ekkermannen. Daarmee staat hij andermaal dik bovenaan in het F1 veld.

Op zeer gepaste afstand wordt Lewis namelijk gevolgd door Leclerc, Ricciardo en ons eigen onvervalste feestbeest, Max Verstappen. Dit drietal heeft elk een kleine vier miljoen volgers, waarmee een Insta-postje slechts een dikke tien ruggen waard is. De jonge Lando Norris staat ondanks al zijn inspanningen en uitspattingen op sociale media slechts op de vijfde plaats, met 2,2 miljoen volgers. Daarmee is een post van de Brit slechts 6.308 Ekkermannen waard. De top-15 check je hieronder.

Volledige Uitslag Formule 1 Social Media Grand Prix 2020

Coureur – Team, Insta-volgers, Waarde per post

Hamilton – Mercedes, 20,4 miljoen, 57.820 Euro Leclerc – Ferrari, 3,7 miljoen, 10,658 Euro Ricciardo – Renault, 3,7 miljoen, 10,589 Euro VERSTAPPEN – Red Bull, 3,6 miljoen, 10,407 Euro Norris – McLaren, 2,2 miljoen, 6,308 Euro Räikkönen – Alfa Romeo, 2,1 miljoen, 5,940 Euro Sainz – McLaren, 1,8 miljoen, 5,345 Euro Bottas – Mercedes, 1,7 miljoen, 5,040 Euro Russell – Williams, 930.000, 3,950 Euro Grosjean – Haas F1, 907.000, 3,850 Euro Albon – Red Bull, 870.000, 3,700 Euro Gasly – Alpha Tauri, 1,2 miljoen, 3,639 Euro Ocon – Renault, 696.000, 2,955 Euro Hulkenberg – Racing Point 1,0 miljoen, 2,895 Euro Perez – Racing Point 1,0 miljoen, 2,839 Euro

Opvallend is dat Sebastian Vettel, zoals wel vaker dit jaar, niet terug te vinden is in de top-15. De reden daarvoor is simpel: de Duitse viervoudig kampioen doet helemaal niet aan Social Media. Goeie peer. Loop jij in tegenstelling tot Seb wel schreeuwend binnen met Insta-posts? Laat het weten, in de comments!