BREEK: Max Verstappen blijkt belachelijk veel talent te hebben

Hoeveel talent voor racen heeft Max Verstappen eigenlijk. Nou, euhm, belachelijk veel.

Dat Max Verstappen redelijk goed gas kan geven dat weten we. De Nederlander staat niet voor niks met stip op nummer één in ons overzicht der krachtverhoudingen in de Formule 1 van 2022. Echte kenners zagen het al aankomen toen Max in zijn eerste jaar Formule 3 de concurrentie vaak aan barrels reed. In de figuurlijke zin van het woord dan. Want ja, Esteban Ocon werd dat jaar kampioen. Maar Max stal de show met drie zeges op Spa en drie zeges op een kletsnatte Norisring. Zelfs Helmut Marko kon zien (ik ga nu recht naar de hel) dat onze landgenoot de pick of the bunch was.

Maar ja, leuk en aardig natuurlijk, de ongetalenteerde zoontjes van rijke lui verslaan. Maar zou Max ook de beste zijn als hij het moet opnemen tegen jongens (m/v/i) van de straat die nooit de kans hadden te gaan karten? Dat zullen we in principe nooit weten, echter geeft de wereld van het SIM-racen tegenwoordig wel een aanwijzing daartoe. De aankoop van een spelcomputer en een stuurtje is immers toch wat minder heftig dan een jaar (serieuze) autosport doen. De talentenpoel is daarmee automatisch een stuk groter.

Atze Kerkhof van team Redline, stelt bij kwaliteitspublicatie Formule1.nl dat uit Max’ prestaties achter het virtuele stuur blijkt dat hij écht een bijzonder talent is. Sommige SIM-racers zitten vrijwel non-stop achter hun computer om de afstelling te optimaliseren en elke bocht te maximaliseren. Toch kan Max altijd direct bij de besten van de wereld horen. En vaak is hij zelfs dé beste:

Als hij inspringt is Max meteen sneller dan 99 procent van het veld. Als hij dan ook nog eens een beetje tijd heeft om met de afstelling te werken en de uren er in te stoppen, dan zit hij gewoon bij de top-drie van de wereld. Soms is hij gewoon echt de snelste ter wereld, in een eSports-wereld waarin onbeperkt talent komt aanstromen, onbeperkt training is en waar onbeperkt data vergaard en geanalyseerd kan worden. Max is ook daar een extreem talent. Atze Kerkhof, virtueel racer

Waarvan akte. Wie had dat gedacht dus, Max Verstappen kan echt heel goed racen.