Lewis Hamilton hooligant erop los in Nissan Skyline

Sir Lewis Hamilton vermaakt zich met een Nissan Skyline GT-R, al was de eigenaar niet helemaal happy over hoe Lewis de hooligan uithing met de auto.

Er is veel aan te merken op Lewis Hamilton, maar dat hij een breed arsenaal aan overwinningen op zijn naam heeft staan is een feit. Ook is een feit dat geen één van die winsten in 2022 behaald zijn. Lewis heeft wat dat betreft echt een belabberd seizoen gehad. Nu is het seizoen ten einde en in zijn vrije tijd heeft de zevenvoudig wereldkampioen even tijd om lekker de hooligan uit te hangen.

Lewis Hamilton is hooligan in Nissan Skyline GT-R

Benodigdheden daarvoor zijn een tripje naar Japan en een legendarische Japanse auto: een Nissan Skyline GT-R (R34). Gecombineerd met de rijskills van Lewis Hamilton is lol trappen bijna gegarandeerd. Helemaal omdat het hele tafereel gefilmd is en te zien is dat het Lewis ook lukt om de auto lekker donuts te laten draaien.

Hamilton deelt de video op zijn Instagram-video. Je hoeft geen medelijden te hebben met dit winstloze seizoen voor Lewis. In de video is een ouderwetse big smile op het gezicht van Lewis te zien. Leuk is het dus zeker. Goedgekeurd trouwens iets minder.

Toestemming

De video circuleerde afgelopen week op vrijwel alle sociale media en Lewis Hamilton als hooligan in een Nissan Skyline GT-R was voor velen een genot om te zien. Voor wie het iets minder een genot was: het bedrijf waarvan Lewis de Nissan huurde. Zij kwamen erachter dat Lewis hun auto zo heeft behandeld middels het zien van de video. In een tweet laten ze weten dat ze hier niet zo van gediend zijn. We snappen dat je Japans een beetje roestig kan zijn, maar vrij vertaald staat in onderstaande tweet:

Dit is een auto van Omoshiro Rent-a-Car, maar deze is niet meegenomen met toestemming van ons bedrijf. Dit rijgedrag is ten strengste verboden.

Oei. Lewis deelt weinig context, dus hoe hij aan de Nissan Skyline is gekomen wordt niet duidelijk. Wel wordt duidelijk dat de rechtmatige eigenaar er niet blij mee is. Een ietwat vreemd verhaal, misschien dus nog met een staartje. Gelukkig hebben we de beelden nog.