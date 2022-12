Rolls-Royce op steelies is enorm dik (en origineel)

Het zijn dan wellicht geen echte steelies onder deze Rolls-Royce Cullinan.

In het segment van de megadure luxe SUV’s staat de Rolls-Royce Cullinan bovenaan in de voedselketen. Een dikke V12, alle mogelijke luxe, enorme afmetingen en vooral een bijzonder materiaalgebruik. Alles is leer, metaal en hout. Plastic? Dan moet je echt goed zoeken in het interieur.

Ondanks dat je met een Cullinan alle kanten op kan bij Rolls-Royce, kan het zijn dat je iets afwijkends wenst. Iets dat niet iedereen heeft. Je Cullinan even achterlaten bij Kahn Design, Spofec of Mansory levert niet altijd het gewenste resultaat op. Maar je hoeft het niet zo ver te zoeken. Ook bij Absolute Motors in Ridderkerk kun je aan de slag.

Steelies onder een Rolls-Royce?

Daar hebben ze losgelaten op de crossover van Rolls-Royce. Uiteraard is deze zwart. Dat is nu eenmaal een zeer populaire kleur bij dikke auto’s en ook bij de Cullinan. Maar oranje accenten (het logo en de striping) breken het anders wel erg massieve voorkomen.

Het meest opvallende zijn de steelies onder de Rolls-Royce. Natuurlijk, het zijn geen échte steelies. Dit zijn aluminium velgen van al13wheels, en ze doen erg denken aan de steelies van weleer. Dit model is de CO20.109R Aerodisc en ze lijken op uitvergrote stalen velgen zoals je vroeger had op het instapmodel. Of de velg zonder wieldop.

En een dikke bodykit

Dat is qua prijs overigens niet het geval. Je ben namelijk al drie mille kwijt. Niet voor een set, maar per velg. Dan heb je wel een naaf met zo’n zwevend RR-logo dat recht blijft staan.

We noemden Spofec net al even, maar de bodykit van de Cullinan met steelies komt bij de Duitse tuner vandaan. Het is niet subtiel, maar ergens ziet Spofec (en Novitec) er altijd OEM-plus uit, tot het wel erg ‘aftermarket’ Mansory.

De kit bestaat nieuwe bumpers, skirts en wielkastverbreders, plus een lading spoilers. Middels een andere programmering van de luchtvering, staat de Rolls-Royce op steelies een stuk lager bij de grond.

Meer lezen? Dit zijn de 15 duurste auto’s van Nederland!