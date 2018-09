Deze fabrikant laat voor 1.300 euro je auto ruïneren

Ingebouwde navigatie in een klassieker, het moet niet gekker worden.

Het blijft merkwaardig, waar ze bij Jaguar Land Rover (JLR) mee bezig zijn. Recentelijk, bijvoorbeeld, onthulde Jaguar tijdens de Monterey Car Week een volledig elektrische Jaguar E-type. De auto zal niet alleen als ‘nieuwe’ klassieker worden geproduceerd, ook de originele E-types zijn om te bouwen. Vandaag presenteert JLR een nieuwe manier om authentieke bolides te verminken.

De Britse autofabrikant heeft een nieuwe reeks Classic Infotainment Systems gepresenteerd, waarmee men de oude systemen uit het raam kan gooien. De nieuwe infotainmentsystemen zien er in feite hetzelfde uit als het origineel – althans, ze worden ongeveer in dezelfde stijl gemaakt – maar qua functionaliteit bevinden ze zich ver in de 21ste eeuw. JLR biedt allerlei verschillende systemen aan, de een met meer mogelijkheden dan de ander. Onder andere DAB/DAB+, Bluetooth, smarthphone integratie en navigatie kunnen voortaan in oude Jaguars of Land Rovers worden gestopt. In totaal worden er 32 talen ondersteund.

Dit alles komt natuurlijk wel tegen een behoorlijke prijs. De systemen zijn vanaf vandaag te bestellen vanaf tenminste 1.200 pond (~ 1.342 euro). Dat is een aardige som geld om je klassieker te ruïneren.