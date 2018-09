Koenigsegg werkt aan antwoord op Tesla Roadster

Hard werken dan, jongens.

Voor een bedrijf als Koenigsegg is het bijna dramatisch om te horen dat een elektrische auto hen zal overtreffen. De Zweedse hypercarfabrikant maakt immers bloedsnelle bolides op fossiele brandstof en vestigt daarmee verschillende snelheidsrecords. Wanneer Christian von Koenigsegg er lucht van kreeg dat de Tesla Roadster in minder dan twee seconden naar de 100 km/u moest kunnen sprinten, zette hij zijn onderdanen direct aan het werk.

Het doel dat hij zijn werknemers gegeven heeft, is in de basis heel simpel. Ze moeten een manier vinden om ervoor te zorgen dat de ‘ouderwetse’ verbrandingsmotor niet met de grond gelijk gemaakt wordt, wanneer de Tesla Roadster eenmaal wordt gelanceerd. In de praktijk is het vinden van zo een oplossing natuurlijk onnoemelijk lastig.

Althans, zo zou je denken. In werkelijkheid duurde het slechts twee dagen, voordat zijn werknemers een aantal mogelijke manieren hadden gevonden om niet door de Roadster verslagen te worden. Tegenover het Britse Top Gear Magazine vertelde von Koenigsegg het volgende:

“In two days we’d thought of a few things. The simplest way of putting it is like this: it’s combining direct drive, with the hybridisation we have in a different format with freevalve engine technology, in a peculiar layout.”

Von Koenigsegg was aanvankelijk enorm gefrustreerd dat hij een dergelijke zet in de rug nodig had om in te zien dat zijn eigen bedrijf nog niet hard genoeg aan de weg timmerde, maar inmiddels is hij blij met het resultaat. Logisch, want de cijfers waarmee hij pronkt, zijn ronduit krankzinnig.

“We’re talking 0-250mph in 14 seconds, or something like this. It’s like, black marks all the way up to 250mph (400kmh).”

De Zweed met het blauwe bloed gaat daarna nog verder in op de mate waarin ze het vermogen van de auto de lucht in kunnen stuwen, door simpelweg met de drukverhouding van de turbo te spelen.

“Here’s an example: if we ignore fuel consumption for a moment… we have a fairly high compression ratio for our turbo V8 – 9.5 to 1 with 1.6 bar of boost. If we drop that to 8.8 to 1, we could boost to 2.2 bar, which is another 600bhp just like that, without putting more stress on your engine because your peak pressure doesn’t go up. And it would only consume about five per cent more fuel.”

We waren er van op de hoogte dat we binnen nu en enkele jaren tijd met nog gestoordere hypercars te maken gingen krijgen, maar wat we hier lezen klinkt daadwerkelijk alsof het van een andere dimensie komt.