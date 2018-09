Tesla aandelen droppen hard, na video van blowende Elon

De aandelenkoers van Tesla heeft het zwaar.

Na opening van de beurs kelderde de koers direct, waarschijnlijk als gevolg van een video-interview met Elon, dat vannacht (lokale tijd) werd gepubliceerd. In de overigens zeer interessante videopodcast zien we Elon geneiten van een blowtje en wat whisky. Ok, hij nam een trekje van een joint (“Is that a joint? Or is it a cigar?”), maar Amerikanen zijn daar niet van gecharmeerd. Daarnaast is er nieuws over diverse medewerkers die ontslag hebben genomen, zoals Dave Morton (chief accounting officer), die slechts een maand geleden was begonnen.

De aandelen openden vandaag op $260, om daarna te zakken tot bijna $250, terwijl de koers gisteren op $280 sloot. En die koers was al een tijdje aan het dalen, dus we zijn benieuwd waar dit gaat eindigen. Musk zei in het interview overigens dat hij zijn controversiële tweet over het van de beurs halen van Tesla niet stoned had verstuurd. Het feit dat ie dan nu wel aan het blowen is, maakt het geheel niet erg geloofwaardig. Joe Rogan stak de betreffende joint na ongeveer 2 uur op, gevuld met ‘tabak en marihuana’. “Heb je dat weleens gedaan?”, vraagt Rogan aan Musk. “Ik geloof dat ik er wel eens een geprobeerd heb”, reageert Musk. “Hahaha, haha.” Rogan vervolgt: “Dat mag zeker niet van de aandeelhouders?” Musk vraagt voor de zekerheid: “Het is legaal toch?” Rogan: “Totally!”

De gehele video van ruim tweeënhalf uur is hieronder te zien, lekker voor op de vrijdagavond. Qua onderwerpen komen bijvoorbeeld de vlammenwerpers aan bod, maar vooral ook kunstmatige intelligentie (AI), Neuralink, SpaceX en Tesla.

Nu is het wachten op de reactie van Elon waarin hij zegt: I didnt inhale!