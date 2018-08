Jawel, de iconische Jaguar E-type wordt “nieuw” gemaakt

Lachen of huilen? Waarom niet beide?

Een groot deel van de conceptauto’s dat door autofabrikanten wordt geïntroduceerd, redt het meestal niet tot het productiestadium. Zonde, want op een aantal uitzonderingen na, wordt een aanzienlijk deel veelal goed ontvangen. Jaguar zegt – en blijkt! – te luisteren. De E-Type Zero die de Britten vorig jaar onthulden, wordt namelijk in productie genomen.

De elektrische E-type voegt zich bij een fijn rijtje presentaties dat tijdens de Monterey Car Week is gedaan. De volledig elektrische sportwagen van het verleden maakt gebruikt van techniek de we ook op de nieuwe I-PACE kunnen vinden. Dit belooft veel goeds, want deze auto krijgt lovende kritiek uit alle uithoeken van de wereld.

Jaguar wil voorlopig nog geen specifieke details kwijt over de prestaties van de volledig elektrische E-type Zero. Momenteel proberen ze vooral uit te vinden hoeveel mensen precies interesse hebben in de auto. Dat gezegd hebbende, Jaguar weet ons al wel te vertellen dat de auto een rijbereik van ongeveer 170 mijl (273 kilometer) moet hebben. Daarbij drukken ze ons op het hart dat de elektrische E-type sneller zal optrekken dan het origineel, maar dat spreekt voor zich.

Overigens, wie zo’n originele E-type in de garage heeft staan, kan eveneens bij Jaguar aankloppen. De Britten bieden namelijk, naast de volledig nieuwe E-type Zero, een ombouwpakket aan. Hiermee kunnen de originele E-types worden omgebouwd tot een elektrische auto. Bevalt het toch niet, dan is de auto niet dermate beschadigd dat het niet ongedaan kan worden. Naar verluidt rijden zowel de nieuwe E-type Zero als de omgebouwde E-type weinig anders dan het origineel. Op de snelheid en het gebrek aan geluid na, moet men amper verschil kunnen voelen.

Jaguar plakt nog geen prijs of richtprijs op de auto of het ombouwpakket, maar weet wel te melden dat de auto in de zomer van 2020 op de markt komt. Nog even wachten, dus.