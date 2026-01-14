Autofabrikanten laten verbrandingsmotor toch keihard vallen, ondanks EU-besluit

Dat de verbrandingsmotor van de EU mag blijven bestaan, betekent niet dat autofabrikanten er daadwerkelijk op inspelen.
Eind vorig jaar wonnen de autofabrikanten de strijd tegen het verbannen van de verbrandingsmotor. De ruggengraat van de EU knakte en ze gaven toe: de dode dinosaurusverbrander mag blijven, al is het in beperkte vorm. Met andere woorden: er blijft ook na 2035 ruimte voor met name auto’s met hybride aandrijflijnen. Maar vooralsnog lijken er nog geen lange termijnplannen te zijn om dit soort auto’s te omarmen.
Waaruit blijkt dat? Simpel: de autofabrikanten geven aan dat ze vol blijven inzetten op de volledige elektrificatie. Beter gezegd: “We zijn in een transitie naar EV’s”, zegt Sjoerd Knipping, COO van Kia Europe tegen de Financial Times.
Knipping is niet de enige. Ook Bruno Vanel, producthoofd van Renault, geeft aan dat er niet ineens een ommekeer zal plaatsvinden in de EV-plannen. Hij beweert dat de ontwikkeling op het gebied van de volledig elektrische aandrijflijnen onverminderd door zal gaan.
Hybride lastig te verantwoorden
Antonio Filosa, bestuursvoorzitter van Stellantis, geeft de EU de schuld van het gebrek aan verandering in de autowereld. Tegenover de FT zegt hij dat het schrappen van de 2035-deadline eigenlijk voor de sier is geweest. In zijn optiek is er geen ruimte gelaten waar autofabrikanten daadwerkelijk iets mee kunnen.
De haken en ogen die er aan het laten voortbestaan van de verbrandingsmotor hangen, laten enkel ruimte voor kleine benzinetorretjes die zelfs moeten worden gecompenseerd met milieuvriendelijke initiatieven. Het maakt dat groots inzetten op de hybride auto daardoor lastig te verantwoorden is. Filosa geeft nog een schop na door te zeggen dat de EU het heeft nagelaten om de Europese auto-industrie nieuw leven in te blazen.
Dat laatste wordt overigens onderstreept door de werkgelegenheidscijfers over 2025. Spoiler alert: het gaat nog steeds slecht. Vorig jaar werden er zo’n 50.000 mensen die bij een autofabrikanten en toeleveranciers werkten, op straat gezet. Dat is iets minder dan in 2025, maar voorlopig zullen de ontslagaantallen hoog blijven. Volkswagen heeft bijvoorbeeld plannen om tot 2030 zo’n 35.000 banen te schrappen in Duitsland.
Emanuelle Cappelano, de nieuwe Europese baas van Stellantis, houdt een beetje de Franse slag om de arm. Hij geeft aan dat het hij het broodnodig vond dat het verbannen van de verbrandingsmotor niet door zou gaan, maar zegt ook dat hij eigenlijk niet zit te wachten op een wederopstanding van de dergelijke aandrijving. Lekker duidelijk.
China wijst de weg
Als we naar China kijken, dan is het al langer duidelijk dat de hybride aandrijving de toekomst niet heeft. Daar wordt de halve EV steeds minder populair en kiest men steeds meer voor de volledig elektrisch aangedreven vierwielers. Aangezien China vooral in de elektrificatie de toon zet, valt er iets voor te zeggen dat we deze beweging over niet al te lange tijd ook in Europa zullen gaan zien.
Aan de andere kant wordt er door meerdere analisten al aangegeven dat de groei van de volledig elektrische auto dit jaar onder druk zal komen te staan. Die constatering is niet meer dan logisch. Veel subsidies en andere methodes om de verkoop van EV’s aan te slingeren, zijn geschrapt terwijl tegelijkertijd de enorme export uit China ook afkoelt.
Iets anders dat ook uit China overwaait is de prijsoorlog op de automarkt. EV’s beginnen langzaam maar zeker goedkoper te worden en fabrikanten beginnen vaker in de verkoopprijzen te snijden. De concurrentie neemt toe, niet alleen vanuit China, want ook het aantal betaalbare EV’s op de markt stijgt.
Met zoveel onduidelijkheid, blijft een ding overeind: het is een interessante tijd in de autowereld.
Reacties
waterisnat zegt
De quotes zeggen toch echt wat anders dat wat er hier gesuggereerd wordt.
krisp zegt
Volkomen logisch. Iedereen met enig verstand van techniek ziet dat fossiele brandstoffen een dead-end zijn. Nu nog investeren in die technologie is geld verbranden.
Het sentiment rondom brandstofmotoren is leuk en begrijpelijk, maar daar koop je straks maar een oldtimer voor. Die klinken doorgaans ook een stuk beter.
Robert zegt
Heel verstandig.
Hybride klinkt leuk (want van twee walletjes eten), maar én een zware accu én een onderhoudsbehoeftige brandstofmotor drijven de running costs toch wel serieus omhoog, t.o.v. een EV. Om nog maar niet te spreken over de kosten vor de mrb (zware auto!), de hogere bandenslijtage plus dito verzekeringspremie. Daarbij, als je ziet in welk (rap) tempo de EV’s zich ontwikkelen om de belangrijkste bewaren weg te nemen (range, nieuwprijzen en nog meer range), dan is het krampachtig vasthouden aan de ICE auto’s net zoiets als blijven geloven in de postkoets en de trekschuit.
mashell zegt
Tja, als je 90% van de uitstoot moet terugbrengen moet je gewoon naar EV’s. Die 10% is voor ouderwetse sportwagens. Hybrides helpen onvoldoende want die verbruiken veel meer dan maar 10% van een 100% brandstofmotor.
HZW zegt
Range extender EV’s, kleine accu en een range etstender om de EV motoren te voeden.
Zo’n range extender verbruikt Synthetische Brandstof en voldoet prima aan de nieuwe Euro-7 regels en heeft een range van ± 1000 Km, als alles vol is, brandstof tank voor range extender en EV batterij.
mashell zegt
Maar de euro 7 regels zijn niet meer van toepassing over 9 jaar. Synthetische olie is erg duur en veroorzaakt nog steeds uitstoot. En range extenders, is niet elke range extender auto geflopt?
RUBERG zegt
Waarom een inefficiënte aandrijflijn maken?
O plaat zegt
Vermoedelijk dat er tegen 2035 wel een elektrisch alternatief is voor de meeste personenwagens. Zeker voor de gemiddelde 1l motoren. Voor liefhebber wagens zo als een mx5, Ferrari, mustang en 911 zie ik nog een ICE toekomst en ik betwijfel ook als er tegen dan een alternatief is voor alle bestelwagens/pickups.
GJZ zegt
Het lijkt wel of iedereen gek aan het worden is.
Fabrikanten kunnen wel EV’s ontwikkelingen maar als de EU consument het niet vreet ga je op de fles, zo simpel is het.
In de rest van de wereld verkopen die boter op hun hoofd fabrikanten nog steeds bergen brandstof motoren en blijven dat doen zolang er marge gemaakt word.