Autofabrikanten laten verbrandingsmotor toch keihard vallen, ondanks EU-besluit

Dat de verbrandingsmotor van de EU mag blijven bestaan, betekent niet dat autofabrikanten er daadwerkelijk op inspelen.

Eind vorig jaar wonnen de autofabrikanten de strijd tegen het verbannen van de verbrandingsmotor. De ruggengraat van de EU knakte en ze gaven toe: de dode dinosaurusverbrander mag blijven, al is het in beperkte vorm. Met andere woorden: er blijft ook na 2035 ruimte voor met name auto’s met hybride aandrijflijnen. Maar vooralsnog lijken er nog geen lange termijnplannen te zijn om dit soort auto’s te omarmen.

Waaruit blijkt dat? Simpel: de autofabrikanten geven aan dat ze vol blijven inzetten op de volledige elektrificatie. Beter gezegd: “We zijn in een transitie naar EV’s”, zegt Sjoerd Knipping, COO van Kia Europe tegen de Financial Times.

Knipping is niet de enige. Ook Bruno Vanel, producthoofd van Renault, geeft aan dat er niet ineens een ommekeer zal plaatsvinden in de EV-plannen. Hij beweert dat de ontwikkeling op het gebied van de volledig elektrische aandrijflijnen onverminderd door zal gaan.

Hybride lastig te verantwoorden

Antonio Filosa, bestuursvoorzitter van Stellantis, geeft de EU de schuld van het gebrek aan verandering in de autowereld. Tegenover de FT zegt hij dat het schrappen van de 2035-deadline eigenlijk voor de sier is geweest. In zijn optiek is er geen ruimte gelaten waar autofabrikanten daadwerkelijk iets mee kunnen.

De haken en ogen die er aan het laten voortbestaan van de verbrandingsmotor hangen, laten enkel ruimte voor kleine benzinetorretjes die zelfs moeten worden gecompenseerd met milieuvriendelijke initiatieven. Het maakt dat groots inzetten op de hybride auto daardoor lastig te verantwoorden is. Filosa geeft nog een schop na door te zeggen dat de EU het heeft nagelaten om de Europese auto-industrie nieuw leven in te blazen.

Dat laatste wordt overigens onderstreept door de werkgelegenheidscijfers over 2025. Spoiler alert: het gaat nog steeds slecht. Vorig jaar werden er zo’n 50.000 mensen die bij een autofabrikanten en toeleveranciers werkten, op straat gezet. Dat is iets minder dan in 2025, maar voorlopig zullen de ontslagaantallen hoog blijven. Volkswagen heeft bijvoorbeeld plannen om tot 2030 zo’n 35.000 banen te schrappen in Duitsland.

Emanuelle Cappelano, de nieuwe Europese baas van Stellantis, houdt een beetje de Franse slag om de arm. Hij geeft aan dat het hij het broodnodig vond dat het verbannen van de verbrandingsmotor niet door zou gaan, maar zegt ook dat hij eigenlijk niet zit te wachten op een wederopstanding van de dergelijke aandrijving. Lekker duidelijk.

China wijst de weg

Als we naar China kijken, dan is het al langer duidelijk dat de hybride aandrijving de toekomst niet heeft. Daar wordt de halve EV steeds minder populair en kiest men steeds meer voor de volledig elektrisch aangedreven vierwielers. Aangezien China vooral in de elektrificatie de toon zet, valt er iets voor te zeggen dat we deze beweging over niet al te lange tijd ook in Europa zullen gaan zien.

Aan de andere kant wordt er door meerdere analisten al aangegeven dat de groei van de volledig elektrische auto dit jaar onder druk zal komen te staan. Die constatering is niet meer dan logisch. Veel subsidies en andere methodes om de verkoop van EV’s aan te slingeren, zijn geschrapt terwijl tegelijkertijd de enorme export uit China ook afkoelt.

Iets anders dat ook uit China overwaait is de prijsoorlog op de automarkt. EV’s beginnen langzaam maar zeker goedkoper te worden en fabrikanten beginnen vaker in de verkoopprijzen te snijden. De concurrentie neemt toe, niet alleen vanuit China, want ook het aantal betaalbare EV’s op de markt stijgt.

Met zoveel onduidelijkheid, blijft een ding overeind: het is een interessante tijd in de autowereld.