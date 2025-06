Dit Stellantis-merk overweegt auto bewust minder ‘veilig’ te maken

Maar is dat wel zo erg?

Auto’s zijn anno 2025 veiliger dan ooit. Daar kun je niet op tegen zijn, toch? Nou ja… deze veiligheid brengt ook veel bemoeizuchtige en irritante systemen met zich mee. Die je vervolgens iedere keer weer uit moet zetten. En dat doe je in de praktijk tijdens het rijden.

Een deel van deze veiligheidssystemen zijn simpelweg verplicht, zoals de snelheidswaarschuwing, een rijstrookassistent en vermoeidheidsherkenning. Daarin heb je dus weinig keuze als fabrikant. En andere systemen kosten je een EuroNCAP-ster als je ze achterwege laat.

Het Chinese Leapmotor (waar Stellantis een aandeel van 20% in heeft) overweegt nu toch om een EuroNCAP-ster op te offeren. Deels vanwege de kosten en deels om de gebruikerservaring te verbeteren. Van sommige hulpsystemen heb je namelijk meer last dan gemak.

“Misschien moeten we een ster opofferen om de klant het juiste product te kunnen leveren, met alle nuttige technologie die daarbij hoort?,” zegt Francesco Giacalone van Leapmotor in een interview met AutoExpress. “Dat zou de juiste keuze kunnen zijn.”

Het halen van vijf EuroNCAP-sterren (wat de norm is) kan aardig wat kosten met zich mee brengen, en Leapmotor mikt vooral op budgetauto’s. Veiligheid lijkt dan het laatste waar je op moet bezuinigen, maar een auto met vier sterren is ook gewoon hartstikke veilig. Je hebt misschien alleen wat minder veiligheidssystemen.

Giacalone zegt ook: “Om de vijfsterrenbeoordeling te behalen, heb je misschien een mate van actieve veiligheid nodig, die niet alle consumenten op prijs stellen.” Dus ja, waarom zou je dan moeite gaan doen?

Overigens heeft de eerste Leapmotor die getest is door de EuroNCAP (de C10) gewoon vijf sterren. De hulpsystemen zijn echter slecht ontvangen door de pers en de klanten. We hebben er zelf niet in gereden, maar het schijnt allemaal bloedirritant te zijn. Zo zie je maar: EuroNCAP sterren zeggen ook niet alles.

Bron: AutoExpress