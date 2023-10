Ferrari gaat onderuit in rechtszaak over neppe 430 Scuderia

Ferrari eiste een torenhoge boete én een celstraf voor de eigenaar van een replica, maar gelukkig ging de rechter daar niet in mee.

Rondrijden in een Ferrari-replica, je moet het eigenlijk niet willen, maar veel kwaad kan het ook niet. Daarom is de fanatieke strijd die Ferrari tegen replica’s voert ook wat overdreven. Ze zouden het eigenlijk als een compliment moeten zien dat zoveel mensen hun auto’s willen nabouwen.

Dat Ferrari replica’s nog steeds niet tolereert blijkt weer uit een recente rechtszaak. Die liep echter niet zoals Ferrari had gehoopt. Hoewel de Italianen ongetwijfeld goede advocaten zullen hebben, was het een eenvoudige autohandelaar uit Spanje die aan het langste eind trok.

De rechtszaak draaide om een Ferrari 430 Scuderia-replica, gebaseerd op een Ford Cougar. De Cougar wordt vaker gebruikt voor Ferrari-replica’s, maar met een auto die de motor voorin heeft ga je de proporties natuurlijk nooit kloppend krijgen. Je hoeft dus geen expert te zijn om te zien dat het geen echte Scuderia is.

Dat heeft Ferrari er echter niet van weerhouden om een rechtszaak aan te spannen tegen een Spaanse occasionhandelaar die de replica in bezit had. Ze gingen er met gestrekt been in, want er werd een boete van €2,1 miljoen geëist en een celstraf (!) van een jaar. De auto werd alvast in beslag genomen door de politie.

Ferrari laat zich hiermee niet bepaald van zijn sympathieke kant zien. De beste man wist waarschijnlijk niet wat hem overkwam. En hij had de auto niet eens zelf omgebouwd, maar alleen gekocht. Hij wilde gewoon een opvallende auto als uithangbord voor zijn bedrijf.

Gelukkig ging de Spaanse rechtbank niet mee in de eis van Ferrari, die tamelijk absurd was. De rechter oordeelde dat de strafeis niet proportioneel was, mede omdat de handelaar de replica niet zelf had gebouwd.

De auto stond ook niet te koop, dus de eigenaar probeerde (nog) geen financieel gewin te halen met de nep-Ferrari. Volgens de rechter is het bovendien duidelijk dat het niet om een echte Ferrari gaat, zelfs voor degenen die geen autokenner zijn. Er zal niemand zijn die dit ding koopt in plaats van een echte Scuderia, dus Ferrari loopt ook geen inkomsten mis.

De Italianen vangen dus bot, maar intussen is de eigenaar wel al jaren zijn auto kwijt. De rechtszaak loopt namelijk al sinds 2018 en al die tijd heeft de Ford 430 Scuderia bij het politiebureau gestaan. Grappig detail: als je op Google Street View kijkt zie je de auto ook staan in 2019, en in 2021 staat ‘ie nog steeds op dezelfde plek.

Ook al heeft Ferrari de rechtszaak verloren, ze zijn er alsnog in geslaagd om de eigenaar het leven flink zuur te maken. Alleen de eis zal hem al een paar slapeloze nachten hebben bezorgd. En hij is nog steeds niet van Ferrari af, want ze gaan in hoger beroep.

Met dank aan @flyerbunch voor de tip!

Foto’s: Mario Font op X