Deze ‘Ferrari’ gaat meer dan 1 miljoen opleveren…

Je moet goed kijken om überhaupt te zien dat het een Ferrari is, maar die gaat voor meer dan 1 miljoen van de hand.

Volgens mij hebben we het er weleens eerder over gehad, maar Ferrari’s zijn duur. Nieuw, jong gebruikt en al helemaal als ze klassiek zijn. Snappen we meestal ook nog wel, het zijn namelijk meestal pareltjes. Schitterend op alle fronten en daar mag best wat voor betaald worden. Doen wij helemaal niet moeilijk over.

Maar heel af en toe wordt er iets aangeboden waarvan zelfs ónze wenkbrauwen gaan fronsen. Zoals in dit geval. Want deze baal roest die in een ver verleden een mooie Ferrari is geweest, moet meer dan een miljoen opbrengen…

Deze Ferrari kost meer dan een miljoen

In de basis is het een auto die best een hoge prijs rechtvaardigt. Het is namelijk ooit een Ferrari 500 Mondial Spider geweest en ook nog eens de tweede die ooit is gebouwd. En het was wat hoor, in de jaren 50. 0-100 ging onder de 6 seconden en hij haalde 235 kilometer per uur. En dat zónder V12, maar met een 4-pittertje.

Dit exemplaar was in de jaren 60 betrokken bij een ongeluk en vloog daarbij in de fik. De motor werd verwijderd en de wielen ook. En wat overbleef was dit, een bak roest en schroot. Maar wel van Ferrari…

En omdat het een Ferrari met een bijzondere geschiedenis was, werd het wrak ook gewoon verhandeld, tot het uiteindelijk bij een Amerikaanse vastgoedhandelaar terecht kwam. Maar toen hij problemen kreeg met de belastingdienst, moest het wrak -na behoorlijk wat omzwervingen- verkocht worden.

En nu kun jij het kopen. Je krijgt er wel een motor bij en omdat je een speciale klant bent, ook een setje wielen. Maar daarvoor moet je wel diep in de buidel tasten, volgens veilinghuis RM Sotheby’s gaat deze Ferrari voor meer dan 1 miljoen onder de hamer.

Ach, als je geld te veel hebt, zou ik het gewoon doen. Past leuk bij je nieuwe eilandje…