Dit is een heel speciale Ferrari en jij zou hem kunnen kopen

Een gewone Ferrari zou je ook al een speciale kunnen noemen, maar deze is écht bijzonder.

Het is weer tijd voor veilingvoer. Er komt namelijk een enorm speciale Ferrari op de markt. Eentje met een bijzondere eerste eigenaar én waar er maar 4 van zijn gemaakt. Grote kans dat jij deze Ferrari dus überhaupt niet kende.

Het gaat dus om een Ferrari 250 GT Coupé Speciale, gebouwd in 1956 en gekocht door koning Mohammed V van Marokko. En als je heel goed hebt opgelet, had je kunnen zien dat hij uit een speciale collectie komt waar wij al eerder over schreven.

Alleen is dit pareltje een eigen artikel waard, vond ondergetekende. En om met @jaapiyo te spreken; waarvan akte.

Deze speciale Ferrari zou van jou kunnen worden

Maar wat maakt deze Ferrari dan zo speciaal? Nou, allereerst het feit dat er maar 4 van zijn gebouwd, zoals we al zeiden. En dan is het ook nog eens zo dat er geen 4 hetzelfde zijn. Deze heeft bijvoorbeeld geen ventilatieroosters op de spatborden.

In mei 1956 rolde hij uit de werkplaats van Pinin Farina en ging daarna direct een stukje naar het zuidwesten. Op naar Marokko, waar koning en autoliefhebber Mohammed V de sleutels in ontvangst mocht nemen.

Een jaar of 5 later nam Mo er alweer afstand van en werd de auto naar Amerika verscheept. Via de VS ging hij in 1962 naar Panama City in Florida (dat bestaat) en daarna belandde hij in de collectie waarover we dus al eerder schreven.

Zoals vrijwel alle auto’s in die collectie is ook deze speciale Ferrari in niet al te beste staat, zeggen we met gevoel voor understatement. Er moet nog wel wat aan gebeuren, zullen we maar zeggen. Desondanks moet hij op de veiling van 17 augustus aanstaande naar verwachting tussen de 1,7 en 2,3 miljoen dollar opbrengen.

Maar hee. Dan heb je wel een speciale Ferrari!