Geen hond koopt een Abarth 500e, dus prijsverlaging

De Abarth 500e is niet bepaald een succesnummer in Nederland. Kan een prijsverlaging deze auto nog interessant maken?

Elektrisch of niet, de Abarth 500e is best een geinig ding. Een Fiat 500e die er net wat stoerder uitzit en net wat meer pit heeft, helemaal prima. Er is alleen niemand die er eentje hebben wil. De verkoopcijfers zijn namelijk bedroevend tot dusver.

We hebben de cijfers van de Bovag er even op nageslagen en wat blijkt? Er zijn dit jaar 24 exemplaren van de Abarth 500e op Nederlands kenteken verschenen. Terwijl er van de Fiat 500 gewoon 2.365 zijn verkocht in dezelfde periode. De Abarth gaat dus niet bepaald als warme broodjes over de toonbank.

Dat zal toch iets te maken hebben met het prijskaartje. €38.490 is ten slotte heel veel geld voor een A-segmenter. En die prijs kan oplopen tot ruim 45 mille, als je voor de 500eC Turismo gaat. Nu zijn mensen wel bereid de portemonnee te trekken voor een leuke 500, maar kennelijk is dit toch te gortig. En de elektrische versie is ook gewoon minder speciaal dan de benzinegestookte Abarthjes.

In een poging om toch nog wat exemplaren aan de man te brengen voert Abarth nu een prijsverlaging door voor de 500e. Er gaat €2.000 vanaf, dus je betaalt nu €36.490. De meerprijs ten opzichte van de Fiat 500e met 118 pk bedraagt nu €3.000. Als extra cadeautje krijg je voortaan standaard een achteruitrijcamera.

In het persbericht wordt ook nog trots gemeld dat de veiligheidsuitrusting is uitgebreid met Intelligent Speed Assist. Oftewel: je moet voortaan bij iedere rit bloedirritante piepjes uitzetten… Los van het feit dat nu verplicht op iedere auto zit, hadden ze dit verkoopargument beter achterwege kunnen laten. Dit is eerder een reden om een tweedehands exemplaar te kopen dat nog geen ISA heeft.

Of de Abarth met een vanafprijs van €36.490 wel een succes gaat worden? Dat is maar zeer de vraag. Des te meer omdat er nu ook concurrentie is van MINI. De nieuwe Cooper E zit een segment hoger, maar is met een vanafprijs van €35.990 alsnog goedkoper. Dat lijkt dan toch de betere keuze als je een hippe en leuk sturende EV zoekt. Of zien jullie dat anders?