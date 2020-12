Dit betaal je voor een Ben Pon Jr-badge in je Porsche 992 - Autoblog.nl

Wil je niet opvallen, maar wel in een special edition rondrijden? Pon heeft precies wat je zoekt.

In september 2019 had de Nederlandse Porsche-importeur zowel een feestelijk als een treurig moment. Het feestelijke moment was het 70-jarig jubileum als importeur. Dat werd direct gevolgd door een treurig moment: het overlijden van Ben Pon Jr.

Actualiteit

Beide momenten zijn in ieder geval wel memorabel en Pon staat daarom bij allebei de gebeurtenissen stil met een speciale uitvoering van de Porsche 992. Saillant detail: deze auto werd al een dag na het overlijden van Ben Pon gepresenteerd. Daarmee leek Porsche wel heel snel op de actualiteit in te spelen. In werkelijkheid was deze auto echter ontwikkeld ter ere van het jubileum. Met terugwerkende kracht werd deze Porsche 992 vervolgens gepresenteerd als eerbetoon aan Ben Pon.

356

Op het eerste gezicht lijkt deze Porsche 992 niet zo speciaal, maar vergis je niet. Het zilvergrijs wat je ziet is geen gewoon zilvergrijs, maar de PTS-kleur Fischsilbergrau. Dat is dezelfde kleur als de 356 die als eerste Porsche op Nederlands kenteken werd gezet. Het interieur is iets interessanter dankzij de klassieke ruitjesbekleding op de stoelen. Op het dashboard prijkt een badge met Ben Pon Jr. Verder moet deze special edition het vooral hebben van een rijke uitrusting, maar die kun je natuurlijk op iedere Porsche 911 krijgen.

PTS

Inmiddels Pon al 71 jaar Porsche-importeur, want we zijn al meer dan een jaar verder. Nu melden ze eindelijk dat de Porsche 992 ‘Ben Pon Jr.’ te bestellen is. Heel actueel is de special edition dus niet meer. Het jubileum- en tegelijkertijd in memoriam-model wordt gelimiteerd tot twintig exemplaren. We weten nu ook wat die moeten kosten: minstens €252.200 per stuk. Autoblog tip van de dag: voor €207.745 heb je een vergelijkbaar uitgerust exemplaar, inclusief PTS-kleur naar keuze. Olive Green of Gemini Blue bijvoorbeeld. Wij zouden het wel weten.