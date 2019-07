Dit is de snelste gepantserde auto ter wereld

Aldus de makers van snelle auto's én gepantserde auto's.

Gepantserde auto’s zijn voor een hele specifieke doelgroep bijzonder handig. Sterker nog, ze zijn noodzakelijk. Enerzijds om zichzelf te beschermen tegen terroristen of leden van het boevengilde, anderzijds omdat ze onderdeel zijn van een terroristische organisatie en lid zijn van het boevengilde.

In veel gevallen kun je in een gepantserde auto, na een aanslag met vuurwapens, gewoon doorrijden. Daarmee wordt de overlevingskans enorm vergroot. Gepantserde auto’s worden vaak op basis gemaakt van grote sedans zoals de Audi A8, BMW 7 Serie en veruit de populairste optie: de Mercedes-Benz S-Klasse. Ben je jong en zitten er mensen achter je aan, wil je wellicht iets dat er wat vlotter uitziet.

De kans is dan groot dat je ook wil dat je gepantserde auto ook daadwerkelijk vlotter is. Twee Amerikaanse bedrijven, AddArmor en APR, hebben gewerkt aan deze Audi RS7. Om de auto relatief licht te houden is er gekozen voor een weefsel van polycarbonaat. Volgens AddArmor is dit 10 keer sterker dan staal, maar ook nog eens 60 procent lichter. In totaal weegt de bepantsering op deze Audi niet meer dan 200 kilogram. Daarmee zijn de inzittenden beschermt op niveau ‘B4’, zoals handwapens. Om een Apocalypse te overleven, heb je zwaarder geschut nodig.

Verder is deze RS7 voorzien van een arsenaal aan gadgets om weg te komen van het kwaadwillende rapaille. Denk aan een ‘sonisch’ geluidskanon, rookgordijn en pepperspray. Verder kent de auto specifieke opties als enorm sterke projectielampen en natuurlijk de verplichte runflat-banden. Oh, mocht kwaadwillend tuig besluiten om je deur handmatig open te doen, worden ze voorzin van een elektroshock op het moment dat ze de handgrepen aanraken.

Normaal gesproken zijn gepantserde auto’s aanzienlijk langzamer dan standaard. In dit geval niet. De (hoog aangeschreven) Amerikaanse Audi-tuner APR heeft zich namelijk bezig gehouden met de techniek. Het resultaat is een ‘APR Plus Stage II’-pakket, warme het vermogen van 560 pk naar 760 pk stijgt. Het koppel gaat van een bescheiden 650 Nm naar een onbescheiden 1.085 Nm. De sprint van 0-96 km/u is geklaard in slechts 2,9 seconden de topsnelheid van dit gevaarte is 325 km/u. Dat is veel sneller dan deze kogelvrije Tesla.