Hele speciale Ferrari eert het 75-jarige bestaan

En dat in het jaar dat Ferrari precies 76 jaar bestaat, maar dat mag de pret voor deze speciale Ferrari 812 Competizione niet drukken.

2022 was een feestjaar voor vele merken en ook Ferrari mocht een mooi rond aantal kaarsjes uitblazen. Het was namelijk in 1947 dat Ferrari voor het eerst een auto in elkaar schroefde en in 2022 was dat precies 75 jaar geleden. In de F1 werd dat uitbundig gevierd door bijvoorbeeld speciale kleurstellingen bij de Italiaanse GP. Voor de straatauto’s bleef het ietsje beperkter: het is altijd een grote bedoening wanneer een nieuwe Ferrari het levenslicht ziet en geen één in 2022 onthulde Ferrari stak eruit als ‘de Ferrari om 75 jaar van het merk te vieren’.

Ferrari 812 Competizione viert 75 jaar Ferrari

Dus nam een klant het heft in eigen handen. Eén van de gelukkige kopers van een Ferrari 812 Competizione Coupe spendeerde extra veel geld om te mogen shoppen in het Tailor Made-assortiment. We zeggen assortiment, maar dat doet het individualiseringsprogramma van Ferrari tekort. Dit is eigenlijk de enige keer dat in Maranello de klant écht koning is. We hebben het vermoeden dat deze auto in 2022 al besteld is, maar pas nu af is. De viering van het 75-jarige Ferrari terwijl het inmiddels 76 is, kun je toch een beetje zien als mosterd na de maaltijd. Ach, de herinnering is er sowieso.

Dus, welke keuzes zijn gemaakt? De belangrijkste is waarschijnlijk de exterieurkleur Rosso F1-75 Opaco. Dat is dezelfde matrode tint die je kon vinden op de bolides van Charles Leclerc en Carlos Sainz toen in 2022 de nieuwe regels in de F1 gebruikt werden. De F1-auto van dat jaar heette ook F1-75 en is dus een regelrechte hoedtik naar het driekwart-eeuwige bestaan van Ferrari. Volgens Ferrari die de 812 Competizione op Facebook deelt is de buitenkant uitgevoerd met ‘speciale 75-jarige details’. Al is het enige wat we kunnen zien een zwarte streep met het speciale 75-logo erop.

Jeans

Binnenin is er een keihard contrast te vinden met het rode exterieur van de Tailor Made Ferrari 812 Competizione. Er is veelal gekozen voor zwart met wat subtiele blauwe accenten. En de bepaald niet subtiele blauwe stoelen. De kleur heet volgens Ferrari Blu Jeans, al doet het ons meer denken aan de onesie van Superman (helemaal met het rode exterieur). De stoelen zijn van een materiaal genaamd aunde, de soortnaam van textielfabrikant Aunde. Niet simpelweg stof dus, maar Duits kwaliteit-textiel. Ofzo.

Onder het mom van “als je het moet vragen kun je het waarschijnlijk niet betalen”, staat er niet bij wat de klant heeft moeten betalen voor deze specificatie op de Ferrari 812 Competizione.