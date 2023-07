BMW M Hybrid V8 is de twintigste BMW Art Car

Tenminste, de BMW M Hybrid V8 wordt de twintigste officiële BMW Art Car, daarvoor moet ‘ie eerst uit de kleren.

BMW kent maar een paar tradities. De dubbele grille, de Hofmeister-knik, de angel eye-esque koplampen, enkel auto’s met RWD aanbieden en begrijpelijke typeplaatjes met logische motoraanduidingen. Anno 2023 is daar niet heel veel meer van over, maar een andere traditie wordt wel in stand gehouden.

Art Car

De welbekende BMW Art Car keert namelijk terug in 2024. Het is alweer zes jaar geleden dat BMW voor het laatst iemand uitnodigde om zijn/haar kunst af te beelden op een auto. Deze al sinds 1975 in stand gehouden traditie zorgde al voor 19 officiële Art Cars. Daar komt in 2024 een nieuwe bij en wel eentje op basis van de huidige dikste BMW-racer, de M Hybrid V8.

BMW M Hybrid V8 Art Car

En dit is ‘m dan! De M Hybrid V8 is ontdaan van zijn M-kleuren en… dat is het eigenlijk wel. Maar voor je nu denkt ‘ja, zo kan ik ook een Art Car ontwerpen’, wacht even. Nee, het is geen ridicuul kunststatement bedacht door iemand van het niveau ‘banaan-met-tape-aan-de-muur’. De M Hybrid V8 in deze staat maakt deel uit van het proces. De artiest is de bodypainter, de M Hybrid V8 zoals je hem hier ziet is het naakte model waarop gebodypaint wordt. In autovorm is dat niet zo NSFW als in de menselijke vorm, gelukkig.

Poedelnaakt

De kunst moet dus nog komen. Daarvoor heeft BMW deze M Hybrid V8 ontdaan van al zijn kleurtjes en mag enkel de poedelnaakte koolstofvezel koets in het daglicht shinen. Tijdelijk, want hier komt dus het rijdende kunstwerk van artiest Julie Mehretu op. Deze Amerikaanse kunstenares is uitgekozen door een panel van musea- en kunstexperts om de twintigste Art Car te ontwerpen. In het Guggenheim Museum debuteert het canvas van Mehretu als naakte carrosserie.

Hoe de inspanningen van Mehretu eruit gaan zien, dat krijgen we volgend jaar te zien. Letterlijk, want de BMW M Hybrid V8 Art Car wordt niet bedoeld als een rondreizend expositiestuk. BMW gaat hem echt gebruiken voor de 24 uur van Le Mans in 2024. Een mooie hoedtik aan de originele BMW 3.0 CSL Art Car door Alexander Calder, die ontstond vanuit de wens van coureur Hervé Poulain om het circuit op te vrolijken met kunst in plaats van een lappendeken aan sponsoren.

