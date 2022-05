Deze Ferrari 812 Superfast occasion was de allereerste van NL

Er kan er maar één de eerste zijn, wat betreft de Ferrari 812 Superfast in Nederland was dat deze occasion in een gaaf kleurtje.

Het op de markt brengen van een nieuwe Ferrari is voor supercar-liefhebbers een heel proces. Kopers moeten er vaak een jaar of nog wel langer op wachten en dat is slecht nieuws voor spotters die er zo snel mogelijk eentje willen zien. Als de auto echter los is in Nederland, dan kun je met de allereerste rekenen op veel aandacht.

Allereerste Ferrari 812 Superfast als occasion

Een goed voorbeeld: de Ferrari 812 Superfast. Nadat de auto in februari 2017 werd voorgesteld, werd het eerste exemplaar uitgeleverd in januari 2018. Dat was een blauwe 812 met het kenteken RS-860-N. Een sensatie voor spotters, want deze retedikke Ferrari met V12 wist ook gelijk de straten van de Randstad onveilig te maken. Mocht je er extra waarde aan hechten dat jouw auto ergens de eerste van is, dan is er goed nieuws. Die allereerste Ferrari 812 Superfast van Nederland is nu als occasion te koop op Marktplaats.

Blu Elettrico

Overigens heeft de eerste eigenaar van de RS-860-N er een goede samenstelling van gemaakt. De lakkleur Blu Elettrico is een bijzondere drielaags metallic blauwe lak. Vrijwel alle accenten zijn geel, zowel binnen als buiten. De velgen zouden in het zilver wellicht nog beter zijn, maar zwart werkt prima. Deze Ferrari 812 Superfast occasion is goed aangekleed, in ieder geval.

Geweld

Uiteraard heeft een auto als een Ferrari 812 Superfast weinig poespas nodig verder, want de 6.5 liter V12 zonder turbo’s met een duizelingwekkende 800 pk doet al genoeg voor de sensatie. Daar is trouwens gaandeweg nog een Capristo-uitlaat aan toegevoegd, dus het zal nog extra lekker klinken ook. De allereerste Ferrari 812 Superfast wordt nu als occasion aangeboden met 39.875 km op de teller en hij is nog maar van één iemand geweest. Doe je het niet voor de eerste hebben, dan wellicht voor het feit dat er goed voor gezorgd lijkt te zijn. Of wellicht de lakkleur of uitvoering.

Kopen

Zoals altijd wordt prijspakken echter lastig met een auto als deze. Nieuw kostte de auto bijna een half miljoen, dus in die context valt de prijs mee. Nog steeds wil de verkopende partij er 359.995 euro voor vangen. Kopen kan op de advertentie van de Ferrari 812 Superfast occasion.