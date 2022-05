Youngtimer met 300 pk of meer – Autoblog advies

Wat is de leukste youngtimer met 300 pk of meer? Spoiler: er is een hoop leuks verkrijgbaar.

De youngtimerregeling is een bijzonder geval. Sommige landen hebben nu eenmaal hun gekke wet- en regelgeving. Zo mag je in de VS wapens op zak hebben, maar kun je in sommige staten geen abortus plegen. In Duitsland is alles aan regels, structuren en protocollen gebonden, maar kennen ze geen maximumsnelheid voor de snelwegen. En in Nederland is men bezig de automobilist zoveel mogelijk uit te kleden, maar is er wel een youngtimerregeling.

Vandaag gaan we kijken naar de leukere kant van dit fenomeen. Autobloglezer Chris is op dit moment eigenaar van een BMW 335i Gran Turismo uit 2013, eentje met xDrive-vierwielaandrijving. Echter, de tijd is gekomen dat deze auto eruit gaat. Chris gaat zijn eigen bedrijf opstarten en daarvoor is hij op zoek naar een comfortabele doch snelle youngtimer. Een belangrijke eis is dat de auto voorzien is van vierwielaandrijving. Chris gaat geregeld op wintersport en dan is het een uitkomst.

De wensen en eisen voor een youngtimer met 300 pk of meer kun je hieronder lezen:

Huidige auto: BMW 335i Gran Turismo Koop / Lease: Koop Budget: € 20.000 Jaarkilometrage 25.000 Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto: Vanwege een eigen bedrijf nu eens op zoek naar comfortabele maar toch snelle youngtimer (300+ pk) Gezinssamenstelling: Samenwonend zonder kinderen Voorkeursmerken / modellen: BMW, of anders premium gevoel, dus geen veelvuldig gebruik van hard plastic. No-go merken: Aziatische, omdat ik hier vanwege mijn lengte (197cm) niet comfortabel in zit.

Disclaimer: youngtimer met 300 pk (of meer dus)

Voordat we starten, een kleine disclaimer. Ja, er zijn fiscale voordelen aan het rijden met een youngtimer. 15 jaar geleden was een Mercedes W124 een youngtimer, een oude E-Klasse die mogelijk betrouwbaarder was dan een (toen) nieuwe. Tegenwoordig zijn 15 jaar oude auto’s met veel luxe en vermogen geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken qua onderhoudskosten. Vergeet ook niet dat je een BTW-correctie dient te doen. Youngtimer rijden moet je vooral een beetje uit overtuiging doen. De kosten die je bespaart gaan linea recta richting de merkspecialist.

Audi S5 quattro Coupé (8T)

€ 18.950

2007

155.000 km

In principe konden we dit gehele overzicht met Audi’s invullen. Er zijn veel modellen met meer dan 300 pk én vierwielaandrijving. In dit geval raden we de Audi S5 aan. Waarom? Omdat dit zó veel cooler is dan een 335i Coupé. De Audi S5 is nog altijd een van de fraaiste auto’s van Walter de’Silva (aldus Walter de’Silva). Het totaalplaatje klopt ook uitstekend.

De motor is een 4.2 V8 die meer op koppel is afgestemd dan de RS4 (die op de rollenbank nauwelijks meer vermogen levert). Het blok klinkt ook goed, wel even de kettingspanners in de gaten houden maar dat geldt voor alles in dit rijtje. Het interieur is nog altijd bovengemiddeld fraai. Ondanks dat dit een youngtimer is, is het pas de vorige generatie Audi S5. Als je meer ruimte zoekt, is een Allroad 4.2 quattro ook een geweldig apparaat.

Volvo S80 V8 AWD

€ 15.950

2007

145.000 km

Kijk, het hoeft helemaal niet hopeloos Duits te zijn. Wat te denken van deze Volvo? De auto is relatief modern, dus je hebt niet direct een hele oude auto voor d deur staan. Daarbij is ‘ie erg onopvallend, dus je stoot niemand tegen het hoofd. En onder de kap ligt een 4.4 liter V8 waarmee je iedereen kunt verrassen. Dit zijn bovengemiddeld vlotte auto’s. Sportief is ‘ie in de verste niet.

Daar is de S80 V8 ook niet op afgestemd en dat is ergens ook heel erg verfrissend. Het interieur is aanzienlijk beter dan dat van de Amerikaanse en Japanse concurrentie. Nadeel? Het is wel erg braaf en saai. Ja, er is een V8 aan boord, maar die klinkt bovengemiddeld ingetogen en héél erg snel is ‘ie ook weer niet. Maar hey, zonder dat budget eraan gaat en zonder dat de auto notoir onbetrouwbaar is, valt ‘ie perfect in de aanvraag.

Volkswagen Phaeton Lang 4.2 4Motion Highline 4-zitter (3D)

€ 14.995

155.000 km

2007

De Volkswagen Phaeton is de Youngtimer der Youngtimers. Nieuw waren ze schreeuwend duur en vonden mensen het het geld niet waard. Dat was overigens een misvatting, want de Phaeton is misschien wel meer premium dan de Audi A8. Qua onderhoud is deze Volkswagen dat sowieso, want de nodeloos complexe auto is briljant als alles werkt. Ogenschijnlijk eenvoudige reparaties kunnen alsnog prijzig uitvallen.

Aan de andere kant: je hebt een topklasse limousine. De beste motor die je kunt kiezen is de 4.2 V8. De V6 is niet voldoende krachtig en de W12 is een atmosferische zesliter twaalfcilinder. In het budget kun je de mooiste uitkiezen. Laat de exemplaren van 10 mille of minder links liggen. In veel gevallen zitten er reparaties aan te komen. Zoek de netste pre-facelift V8 die je kunt vinden. Importeren uit Duitsland loont bij de Phaeton enorm.

Jeep Grand Cherokee SRT (WK)

€ 19.950

2006

160.000 km

Hard plastic! Ja, deze Jeep heeft het. En daardoor zou je kunnen denken, laat maar zitten. En in de meeste gevallen klopt dat ook. In principe moet je gaan voor een basis-versie (als goedkoop Land Rover alternatief) of deze topper. De Jeep Grand Cherokee in SRT-8 trim is namelijk erg bijzonder. De 6.1 liter V8 is goed voor 425 pk. De prestaties zijn bovengemiddeld goed.

Dit apparaat knalt in 5 seconden rond naar de 100 km/u. Daarbij klinkt de V8 bovengemiddeld lekker. Het verbruik is uiteraard hoog, maar reken maar dat dat ook geldt voor de andere auto’s in dit overzicht. 300 pk kost nu eenmaal brandstof. Dat de Grand Cherokee een tikkeltje goedkoop aanvoelt, zegt niet dat ie hopeloos onbetrouwbaar is. BMW zou willen dat ze zo’n betrouwbare V8 konden bouwen.

Yolo: Porsche Cayenne Turbo (957)

€ 21.950

2007

130.000

Lang leve de afschrijving. Een 957 Turbo behoort gewoon tot de mogelijkheden. Dat is werkelijk ongekend. Ook het feit dat een vrij modern ogende Porsche al een youngtimer is. Ondanks het foute imago van de Cayenne, zijn het enorm machtige auto’s. Ja, het is een SUV, maar voor een SUV rijdt het uit de kunst. De Porsche Cayenne is ruim en écht heel erg snel.

Porsche-paardenkrachten voelen normaliter ietsje groter aan en dat is met de 957 Turbo niet anders. Qua onderdelen, benzine en onderhoud loop je erop leeg. Maar ja, dan is een beetje inherent aan een Duitse Youngtimer die je ambieert. We vonden enkele hele nette exemplaren. Let vooral op zo origineel mogelijke modellen met zo compleet mogelijk historie.

Ultra Yolo: Bentley Continental Flying Spur

€ 28.995

2005

185.000 km

We weten het, we zitten maar liefst 9 mille boven het budget met deze Bentley. Maar hey, waarom niet? Natuurlijk, ‘je loopt erop leeg’, maar dat is een holle frase natuurlijk. In principe heb je met deze Continental Flying Spur de kosten van een Volkswagen (Phaeton) voor de aanschafprijs lager dan een nieuwe Golf (die kosten 32 mille tegenwoordig).

En met de Flying Spur heb je alle: een extreem krachtige twaalfcilinder, vierwielaandrijving en alle mogelijk denkbare luxe. Qua afschrijving is het ergste al achter de rug. Alleen zul je dus elke keer na een onderhoudsbeurt je tarieven moeten herzien. En bekijk de onderstaande video heel erg goed:

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!