Volkswagen Tavendor is knap staaltje kopieerwerk

Het kan aan ons liggen, maar deze Volkswagen Aventador, eh, Tavendor lijkt wel heel erg op een andere SUV.

Volkswagen begint aardig goed te worden in het vullen van niches. Wij hebben al een paar modellen waarvan je je het nut afvraagt, maar in China zijn ze er helemaal goed in. We zullen eens proberen om orde te creëren in de absolute chaos der SUV’s in het Oosterse land.

Volkswagen SUV’s in China

Komt ‘ie. *ademt in* Net als bij ons is het kleinste model de T-Cross, met een lange-wielbasis versie daarvan genaamd Tacqua. Daarboven zit de dan weer bekende T-Roc. Daar net boven zit de Tharu, een soort Volkswagen-versie van de SEAT Ateca en de Chinese versie van de Amerikaanse Taos. Mag het allemaal iets sportiever, dan is de Tayron iets voor jou, maar niet té sportief want dan zit die weer in het vaarwater van de Tayron X, een SUV-coupé. Ook aldaar hebben ze een Tiguan die ook als Allspace (Tiguan L) beschikbaar is en zelfs als coupé genaamd Tiguan X! Daar dan weer net boven zit de Touareg, met als eerdere range-toppers de Teramont en Teramont X, de zevenzits SUV op basis van de Atlas waar de X de coupé is. De topper van de line-up is momenteel de Talagon, een bijna MPV-achtige SUV. Is het dan klaar? Niet voordat we nog de ID.4 hebben genoemd die aldaar in de smaakjes ID.4 X en ID.4 Crozz komt en ook een extra grote versie genaamd ID.6 (ook als X en Crozz) krijgt. *ademt uit*. Is het daarmee duidelijk? Het is namelijk een nogal lastig geheel.

T-Cross/Tacqua T-Roc Tharu Tayron Tayron X Tiguan X Teramont/Atlas Teramont X/Atlas Sport Cross Talagon

Nog eentje dan

Met een gamma als bovenstaand lijkt het onmogelijk dat je iets tekort komt. Dan ken je Volkswagen nog niet. Het laatste nieuws vanuit de Chinese wandelgangen is dat er een nieuwe SUV aan de horizon staat. Hij heet Volkswagen Tavendor en het is een nieuw model. Hij vervangt niks, hij komt er gewoon bij. Zoals vele auto’s voor de Chinese markt moeten er voor de typegoedkeuring foto’s gemaakt worden en die worden gepubliceerd alvorens de fabrikant de auto onthult. Daardoor weten we al hoe de Tavendor, die niks te maken heeft met een Lamborghini Aventador, eruit komt te zien.

Kopieergedrag

Volgens CarNewsChina zou de Volkswagen Tavendor een SUV worden in de hogere regionen van het gamma. Er zou meer nadruk komen te liggen op het design van de auto. Op zich is dat gelukt: het is best een fris ontwerp. Toch bekruipt ons het gevoel dat ze een beetje hebben afgekeken bij Peugeot en hun 5008. De algehele proporties, vooral achter, doen wat 3008’erig aan, terwijl de rest wat aan de 5008 doet denken. Vooral de koplampen en het lijntje wat doorloopt van koplamp tot zijscherm doet erg Peugeot-achtig aan.

Ook op de achterkant is een lichtstrip met donker glas een beetje Peugeot-achtig. Al is dat natuurlijk nu erg trendgevoelig. Verder is het natuurlijk absoluut geen identieke auto, maar we geven hem je toch even mee.

Tavendor

We krijgen van de Volkswagen Tavendor in ieder geval al de reguliere én R-Line te zien. Ook weten we dat de Tavendor in ieder geval de 330 TSI en 380 TSI-motoren krijgt, in beide gevallen is dat de EA888 2.0 TSI. In de 330 levert deze 186 pk en in de 380 is dat 220 stuks met 4Motion. Ook al is het een groot apparaat: initieel wordt het enkel een vijfzitter. Een zevenzits versie staat wel op de planning.

Onthulling

De onthulling van de Volkswagen Tavendor is in ieder geval vrij binnenkort en tegen Q3 zou hij toegevoegd worden aan de line-up voor een geschatte prijs van omgerekend zo’n 44.000 dollar. Deze ‘5008-kloon’ komt dus niet naar Europa of andere markten, waardoor we het idee krijgen dat het een soort extra stijlvolle en minder Amerikaanse Teramont moet gaan worden.