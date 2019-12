Deze Ferrari Daytona is al 40 jaar niet op de weg geweest

De nieuwe eigenaar moet het nog wel even in elkaar zetten.

Over de loop der jaren heeft Ferrari veel iconische auto’s in elkaar geschroefd. Dat mag de nieuwe eigenaar van deze Daytona straks ook doen, praktisch de gehele auto ligt namelijk in stukjes uit elkaar. Alle onderdelen schijnen er wel te zijn, dus het is voor de gelukkige koper puur een schroefproject. Zie het als een Lego-doos voor volwassenen.

Maar eerst even terug naar het begin. Deze 365 GTB/4 Berlinetta zag in 1971 het levenslicht en werd gekocht door een Brit. Dat verklaart ook waarom het stuur aan de verkeerde kant van de auto zit. Na er bijna tienduizend kilometer mee te hebben gereden, werd de auto enkele keren verkocht. Ergens na 1974 kwam er echter een voorlopig eind aan deze Ferrari, toen deze betrokken raakte bij een ongeluk en aan de onderkant van een helling raakte. Uiteindelijk waren er staalkabels nodig om het voertuig uit de berm te takelen, waardoor de auto nóg meer schade opliep.

De zwaar beschadigde auto werd toen weer doorverkocht, die kennelijk vond dat de auto wel wat meer schade kon gebruiken. Hij wilde er namelijk een Spider van maken en zaagde dus het dak eraf. Dit bleek toch een te grote klus voor de eigenaar, dus werd de Ferrari weer een aantal keer doorverkocht. Bijna dertig jaar later, we zijn inmiddels in 2006, kocht de huidige eigenaar de flink mishandelde Ferrari. En bracht hij de auto weer terug naar zijn huidige glorie.

Dat betekent vernieuwde panelen, originele onderdelen én natuurlijk een nieuw dak. De koper krijgt ook de originele 4.4 liter-V12 inclusief tientallen dozen vol met onderdelen. Voor zover bekend ontbreken er geen onderdelen, het is volgens de verkoper juist eerder het geval dat er dubbele onderdelen zijn.

Wat moet er nog gedaan worden aan de auto? Nou, een likje (rode?) verf zou geen kwaad kunnen, nu is het koetswerk namelijk nog kaal. Het interieur is ook nog kaal en de mechanica kunnen wat werk gebruiken. De motor zou nog in goede staat zijn, zo zegt de verkoper, maar het is niet duidelijk of deze nog werkt. Volgens de teller heeft de motor net meer dan 41.000 kilometer gedraaid.

Wil jij de Daytona afmaken? Dan moet je even wachten, de auto wordt pas in januari via Collecting Cars geveild. Hoeveel de verkoper ervoor wil vangen is niet bekend, maar wanneer de auto in elkaar is gezet, moet de auto driekwart miljoen euro kunnen opleveren.